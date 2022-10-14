В Таразе участников январских событий, призывавших к массовым беспорядкам, приговорили к ограничению свободы

Тараз. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 города Тараза рассмотрено уголовное дело в отношении двух подсудимых, обвиняемых в призыве к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокации массовых беспорядков, призыве к насилию над гражданами (статья 272, часть 3, УК РК).
Подсудимые П. и Т. с 4 по 5 января 2022 года в Таразе участвовали и активно призывали других граждан к участию в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушением, уничтожением имущества, и неподчинению законным требованиям властей. Вина доказана собранными по делу доказательствами: показаниями свидетелей, вещественными доказательствами", - сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что при назначении наказания суд признал смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами чистосердечное раскаяние, наличие малолетних детей, отсутствие судимости. Отягчающим - совершение преступления в условиях чрезвычайного положения.
С учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений П. и Т. каждому назначено 2 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Приговор в законную силу не вступил", - проинформировали в суде.
Ранее сообщалось, что в Таразе вынесен приговор похитителям оружия из здания полиции во время январских беспорядков.