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В Таразе в результате поножовщины погиб школьник

16.06.2020, 09:05 8776
В Таразе в результате поножовщины погиб школьник
Тараз. 16 июня. Kazakhstan Today - В Таразе в результате массовой драки погиб 15-летний школьник, передает Kazakhstan Today.
 
Подросток получил 8 ножевых ранений и, потеряв много крови, скончался. Родители погибшего требуют справедливого расследования, сообщает "Первый канал Евразия".
 
Инцидент произошел ближе к ночи в микрорайоне Шолдала на окраине Тараза. По информации телеканала, "четверо подростков с соседней улицы вызвали для разбирательств на местный стадион. Сначала дрались один на один. Позже проигравшая сторона позвала на помощь друзей и противников стало в 4 раза больше". 
 

Во время драки Орал закричал: "Ребята, меня ножом пырнули!" Но никто из нас четверых не мог прийти к нему на помощь. Каждого били по несколько мальчиков. Они все старше нас на пару лет. Моего друга Зейнолладина ударили камнем по голове, выбили зубы", - рассказал один из участников драки Динмурат Абдимуратов. 


 
Драку заметили жители соседних домов, разогнали подростков. Двум понадобилась медицинская помощь. Не дождавшись скорой помощи, люди сами отвезли пострадавших в больницу. Один из подростков, 15-летний Орал Кетебаев, скончался из-за большой кровопотери. На его теле врачи насчитали 8 ножевых ранений.
 

Я был на ночной смене. Как только позвонили, сразу приехал. Надо было дать согласие на переливание крови, но я долго ждал врачей. Ко мне никто не подходил. Потом подписал документы и они ушли. Позже вышел врач и сообщил, что мой сын умер", - рассказал отец погибшего Бейсенбай Кутышев.


Второй пострадавший, которого также доставили в медучреждение, переведен в ЛОР-отделение областной больницы. Ему предстоит операция. В интересах следствия подробности дела пока не разглашают. Со слов подростков, драка с трагическим концом произошла из-за девушки.

Все участники драки задержаны. Возбуждено уголовное дело, назначена экспертиза", - рассказала сотрудник пресс-службы департамента полиции Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова. 

 

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