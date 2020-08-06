В Таразе задержали подозреваемого в убийстве

Тараз. 5 августа. Kazakhstan Today - Полицейские задержали преступника, совершившего особо тяжкое преступление в Таразе, передает Kazakhstan Today.

26 июля, примерно в 02.10, в Городскую больницу №1 города Тараза поступил 29-летний мужчина, который скончался от полученных ножевых ранений. Как выяснилось, при возникшей ссоре незнакомец воспользовался острым предметом и нанес им удары в грудь потерпевшего, сообщает Polisia.kz.

Сотрудниками отдела полиции №2 управления полиции города Тараза задержан подозреваемый 34-летний житель города Тараза.

По словам заместителя начальника департамента полиции Темирбека Оразымбетова, подозреваемый задержан и водворен в ИВС. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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