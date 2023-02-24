В Таразе задержали закладчика синтетических наркотиков   

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Шымкент. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте завершено уголовное дело в отношении финансовой пирамиды GAP, ее организатор получил 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, - В Шымкенте завершено уголовное дело в отношении финансовой пирамиды GAP, ее организатор получил 6 лет и 8 месяцев лишения свободы, сообщает Агенство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.





Как рассказали в АФМ, подозреваемый заключал с жителями южных регионов страны договоры о предоставлении помощи в получении жилья или автомашины с обязательным вступительным взносом 240 тысяч тенге и дальнейшей выплатой средств в размере 75 тысяч тенге ежемесячно для накопления первоначальной суммы.









Однако вложившие свои деньги граждане так и не дождались жилья и автомобилей.





Сумма причиненного ущерба 33 гражданам, обратившимся с заявлением в ДЭР по городу Шымкенту, составляет более 77 млн тенге.





Приговором суда организатор признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 лет 8 месяцев.



