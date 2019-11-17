Тараз. 16 ноября. Kazakhstan Today - В Таразе задержан насильник несовершеннолетней девочки, передает Kazakhstan Today.

"15 ноября на пульт 102 управления полиции города Тараза из службы скорой медицинской помощи поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней девочки. По данному факту департаментом полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по части 4 статьи 120 и части 4 статьи 121", - сообщил начальник департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев на своей странице в Facebook.

По его информации, полицейскими по горячим следам установлен и задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Пострадавшая опознала подозреваемого. В настоящее время он водворен в ИВС Тараза.

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