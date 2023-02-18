В Таразе женщина скончалась по вине диспетчера скорой помощи

Диспетчер приняла больную за алкоголичку и не отправила бригаду скорой помощи

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Тараз. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе уволили диспетчера скорой помощи, которая по телефону приняла женщину с инфарктом за алкоголичку, из-за чего больная скончалась, так и не получив медицинской помощи.





Под увольнение попала диспетчер, которая первой разговаривала с больной. Другие два диспетчера получили строгие выговоры. Просто выговоры получили главные по диспетчерской службе и два заместителя главврача станции, сообщает телеканал КТК





По факту смерти прокуратура нашла все предпосылки для открытия уголовного дела.





Родные скончавшейся считают, что виновные легко отделались.





Нам бы хотелось, чтобы это дело довели до конца. Раз прокуратура ответила, что есть основания для возбуждения уголовного дела, я считаю, что оно должно быть возбуждено. Но следователь с нами не выходит на связь. У нас такое ощущение складывается, что они специально затягивают это дело, потому что на любое уголовное дело есть же свои сроки. Чтобы этот срок истек - и потом уже все бесполезно", - сказала сестра погибшей.