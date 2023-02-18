17.02.2023, 11:29 33461
В Таразе женщина скончалась по вине диспетчера скорой помощи
Диспетчер приняла больную за алкоголичку и не отправила бригаду скорой помощи
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Тараз. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе уволили диспетчера скорой помощи, которая по телефону приняла женщину с инфарктом за алкоголичку, из-за чего больная скончалась, так и не получив медицинской помощи.
Под увольнение попала диспетчер, которая первой разговаривала с больной. Другие два диспетчера получили строгие выговоры. Просто выговоры получили главные по диспетчерской службе и два заместителя главврача станции, сообщает телеканал КТК.
По факту смерти прокуратура нашла все предпосылки для открытия уголовного дела.
Родные скончавшейся считают, что виновные легко отделались.
Нам бы хотелось, чтобы это дело довели до конца. Раз прокуратура ответила, что есть основания для возбуждения уголовного дела, я считаю, что оно должно быть возбуждено. Но следователь с нами не выходит на связь. У нас такое ощущение складывается, что они специально затягивают это дело, потому что на любое уголовное дело есть же свои сроки. Чтобы этот срок истек - и потом уже все бесполезно", - сказала сестра погибшей.
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17.02.2023, 17:12 26601
В Караганде замакима района задержан по подозрению в получении взятки
Фото: Depositphotos
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Караганда. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде по подозрению в получении взятки задержан заместитель акима района Алихана Бокейхана, сообщил в ходе брифинга руководитель департамента по противодействию коррупции по Карагандинской области Мурат Тюлеубаев.
По его словам, по этому делу также был задержан руководитель одного из отделов данного акимата, сообщает inform.kz.
Как выяснилось, чиновники подозреваются в получении взятки от предпринимателя в размере 500 тысяч тенге.
Факт был. Я подтверждаю данный факт. Задержан заместитель акима района Алихана Бокейхана и руководитель отдела. Последний выступал посредником. Они получили 500 тысяч тенге от предпринимателя за непосредственное выполнение функций, входящих в их обязанности. В настоящее время расследуется уголовное дело по этому поводу. Оно еще не завершено. Согласно статье 201 УПК РК мы не имеем права распространять подробности досудебного расследования", - цитирует tengrinews.kz Мурата Тюлеубаева.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте чиновника от образования подозревают в неоднократном получении взяток.
17.02.2023, 16:17 28586
В ВКО предпринимателей осудили за лжебанкротство
Бизнесмены брали займы и не платили налоги
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Имущество с рыночной стоимостью в полмиллиарда тенге в доход государства вернули после пресечения деятельности трех предприятий-лжебанкротов в Восточно-Казахстанской области, сообщили в региональном департаменте экономических расследований.
По данным следствия, бизнесмены брали займы и не платили налоги. По сути, создавали фирмы-однодневки, информирует "Хабар24".
После банкротили их, переписывая все имущество на баланс аффилированных организаций, причем по заниженной стоимости. В итоге оперативникам удалось раскрыть преступную схему и передать дело в суд.
С санкции судьи организаторы аферы осуждены, имущество предприятий конфисковано.
Схема классическая: в течение трех лет до признания организации ТОО банкротом выводят имущество на своих аффилированных лиц с целью уклонения от выполнения обязательств. Установлены аффилированные лица, установленое выведенное имущество возвращено в законный оборот путем ареста", - сообщил руководитель второго следственного управления ДЭР ВКО Еркебулан Мусин.
Ранее сообщалось, что в Астане предпринимателя осудили за выписку фиктивных счетов-фактур.
16.02.2023, 18:50 54391
В Казахстане благотворительные пансионаты стали рассадниками для приверженцев радикальных течений
Фото: news.ivest.kz
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Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постояльцы пансионатов, где недавно прошли обыски, рассказали шокирующие подробности о деятельности благотворительных учреждений.
Со слов молодых людей, их заставляли молиться и участвовать в богослужениях неквалифицированные сотрудники, сообщает Almaty.tv.
Нам говорили, если придут с проверкой, нужно прятать книги, это немного странно. Кроме того, раз в полгода приезжали какие-то люди и учили богослужению. Проповеди он читал, мы, конечно, не понимали, о чем там говорится", - рассказал один из постояльцев пансионата.
За отказ совершать коллективные молитвы наставники применяли силу. Богословы пансионата никогда не посещали, а это значит, сомнительной религиозной грамотности или безграмотности парней учили неквалифицированные специалисты.
Там были свои учителя, которые нас учили. Так как мы подростки и не знаем, какой ислам на самом деле, все, что они говорили, мы воспринимали за чистую монету. Помню, что один из наших учителей даже сказал, что они работают незаконно. Это сильно настораживает", - поделился один из постояльцев пансионата.
Самых талантливых наставники в пансионатах обещали отправить на обучение за границу.
Отметим, что оба героя сюжета обучились в пансионатах, принадлежащих одной и той же сомнительной ассоциации, у которой около 90 филиалов по всей стране.
Мы в свое время заключили меморандум с фондом "Жибек жолы". Их учителя в пансионатах должны были прививать детям культурные ценности. Но они не медресе и не имеют права обучать религии. Недавно мы разорвали с ними меморандум", - сообщил ответственный представитель ДУМК по Алматы Елбек Тасбулатулы.
По мнению теолога Руслана Каиргельды, сейчас подобные пансионаты стали рассадником для приверженцев радикальных течений.
Оно называется "Сулейманджи", сейчас они работают в тени и набираются сил. Во-первых, они не подчиняются религиозному управлению мусульман страны и поэтому представляют серьезную угрозу. Их представителей очень много. Не исключено, что они могут быть и в пансионатах", - сказал теолог Руслан Каиргельды.
Напомним, в конце января стало известно, что департамент полиции Алматы расследует уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства несовершеннолетнего и иных преступлениях со стороны благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов. Досудебное расследование продолжается. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.
16.02.2023, 14:58 61621
В СКО задержан подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы
По данному факту назначены соответствующие экспертизы
Фото: pixabay.com
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Петропавловск. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области задержан 23-летний житель города Булаево, подозреваемый в изнасиловании 14-летней школьницы, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Информация об изнасиловании появилась в Сети. В департаменте полиции Северо-Казахстанской области прокомментировали публикацию.
15 февраля в дежурную часть отдела полиции района Магжана Жумабаева СКО поступило сообщение, что в одном из домов города Булаево совершено изнасилование 14-летней девочки", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по пункту 1 части 3-1 статьи 120 УК РК (Изнасилование).
Установлен и задержан 23-летний житель Булаево. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. По данному факту назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение", - добавили в ДП СКО.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация не подлежит разглашению.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области несколько недель избивали и насиловали похищенную девушку. Также полиция расследует факт группового изнасилования на рынке в Туркестане.
В начале декабря стало известно, что в Атырау извращенец пытался изнасиловать 13-летнюю девочку.
16.02.2023, 08:55 70256
В Атырау руководителя департамента МЧС подозревают в получении взятки
Ведется досудебное расследование
Фото: Depositphotos
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Атырау. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау по подозрению в получении взятки задержан руководитель департамента промышленной безопасности МЧС РК, проинформировал врио руководителя местной Антикоррупционной службы Ерулан Сериккалиев.
10 февраля по подозрению в получении взятки задержан руководитель департамента промышленной безопасности МЧС РК по Атырауской области, ведется досудебное расследование по статье 366 УК РК (Получение взятки)", - сообщает "Ак Жайык".
Сумма предполагаемой взятки не сообщается.
По словам Ерулана Сериккалиева, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанного не применена в связи с признанием вины.
Как сообщалось ранее, Антикор Алматы изобличил во взятках 115 должностных лиц.
15.02.2023, 14:16 102836
На избившего юристов в Алматы сына известного спортсмена завели уголовное дело
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении сына известного спортсмена Даулета Турлыханова - Нурасыла Турлыханова, избившего двух юристов в Алматы, возбуждено уголовное дело.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК (Хулиганство). По уголовному делу проведены первичные следственные действия, назначены экспертизы", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
Подробности инцидента юрист Анна Димитриевич рассказала в соцсетях.
По ее словам, она и ее муж Олег Чернов хотели помочь девушке, которую избивал молодой человек. Однако, когда юристы попытались остановить нападавшего, он переключился на них.
От ударов Олег упал. Когда он попытался встать, то в ход пошли ноги. Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч. Не обошлось и без бросков, как на соревнованиях по вольной борьбе. Я пыталась остановить нападавшего, но драчун дал мне в челюсть с такой силой, что я отлетела от удара и ударилась об асфальт, потеряв сознание. Дальше, меня привели в чувства, и к тому моменту уже приехала полиция", - написала Димитриевич.
Она добавила, что позже к агрессору присоединились друзья, которых не смутило присутствие полицейских.
Они продолжали преследовать Олега, кричать угрозы в его адрес", - сообщила девушка.
Позже стало известно, что нападавшим оказался сын Даулета Турлыханова - Нурасыл Турлыханов.
Анна Димитриевич выразила надежду, что им принесут извинения, которых они до сих пор не получили.
Даулет Болатович известный человек, уважаемый спортсмен. У спортсменов свои нравственные и моральные принципы, поэтому я надеюсь, что Даулет Болатович привил их своему сыну. Первое, конечно, чего я ждала в первые дни, - это простых человеческих извинений, которых пока не было принесено. Кстати, ирония судьбы. За подписью Турлыханова мне вручали удостоверение мастера спорта, а от его сына я получила в челюсть", - написала юрист.
В настоящее время известно, что у Олега Чернова сломано ребро.
В полиции Алматы добавили, что подозреваемый - военнослужащий, поэтому материалы дела переданы в прокуратуру города.
Драку с участием сына прокомментировал Даулет Турлыханов, сообщает BaigeNews.kz.
По словам спортсмена, после инцидента у него с сыном состоялся разговор на эмоциях.
Да, этой мой сын. Он 2003 года. Он был со своей девушкой в этом заведении. То, что произошло, то произошло. Меня там не было. Не видел и не одобряю, как он поступил. Правоохранительные органы дадут заключение по этому инциденту. Я в эту ситуацию не вмешиваюсь", - сказал Турлыханов.
Для справки:
Даулет Турлыханов - советский и казахстанский борец греко-римского стиля. Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер РК. Серебряный (1988) и бронзовый (1992) призер Олимпийских игр. Долгие годы Турлыханов руководил Федерацией греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана.
15.02.2023, 13:03 104826
Директор ТОО в Атырау присвоил зарплаты работников
Руководителя осудили на 3,6 года лишения свободы
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Атырау. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау директор ТОО "Камал Крепость" присвоил зарплаты 58 работников на сумму более 9 млн тенге.
Факт мошенничества выявила Атырауская транспортная прокуратура после жалобы работников, занимающихся охраной объектов в сфере транспорта.
В ходе проверки выяснилось, что директор ТОО нанял 58 жителей г. Атырау и, пойдя на мошенничество, присвоил их зарплату в размере более 9 млн тенге. После вмешательства прокуратуры по этому факту начато досудебное расследование по части третьей статьи 190 УК РК "Мошенничество, совершенное в отношении двух и более лиц", - сообщил заместитель атырауского транспортного прокурора Саят Сеитжан.
Приговором суда № 2 города Атырау директор ТОО признан виновным в совершении уголовного правонарушения, и судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с обязательным возмещением ущерба потерпевшим. Приговор вступил в законную силу, сообщает Atpress.kz.
Мошенничество в трудовой сфере - довольно распространенное явление в Казахстане. Работодатели часто обманывают работников, не выплачивая им зарплату или выплачивая только часть. При этом сотрудники опасаются обращаться в компетентные органы, боясь увольнения. Также руководители фирм иногда совершают мошеннические действия в отношении клиентов.
Так, в Алматы руководитель мебельной фирмы принимал у клиентов "заказы" на несуществующую мебель. Общий материальный ущерб составил более 15 миллионов тенге.
А в Костанае сотрудника управления сельского хозяйства осудили за хищение субсидий.
15.02.2023, 12:16 87646
Миллиардные нарушения при дорожных работах выявила Генпрокуратура
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам проверок выявлено свыше 300 нарушений законности, предотвращены потери бюджета на сумму 30 млрд тенге, в доход государства возмещено 2,5 млрд тенге, возбуждено 29 уголовных дел, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 305 лиц, сообщили в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.
Правонарушения и схемы незаконного вывода бюджетных средств зачастую использовались одними и теми же подрядными организациями, рассказали в Генпрокуратуре.
В частности, представители одной из таких фирм оказались причастными к невыполнению капитального ремонта и строительства местной дороги в поселке Коянды Акмолинского региона на 907 млн тенге. На сегодня договор расторгнут, прокурорами в этом регионе инициировано досудебное расследование, в рамках которого выясняются обстоятельства совершения уголовного правонарушения", - проинформировали в ведомстве.
В Северо-Казахстанской области по обвинению в хищении 423 млн тенге, выделенных на ремонт областных дорог, арестованы и предстали перед судом руководители акимата района имени Г. Мусрепова и местного подрядчика. Ими перечислены многомилионные государственные деньги по фиктивным актам о принятии работ при фактическом отсутствии дороги.
В пресс-службе подчеркнули, что наиболее коррумпированным в сфере автодорог является этап выбора поставщиков при государственных закупках.
Так, после вмешательства прокуроров района за незаконное заключение договора на 1,1 млрд тенге по капитальному ремонту участка от автобана Екатеринбург - Алматы до села Берсуат уволен с работы по отрицательным мотивам глава отдела акимата Аршалынского района.
Также особое внимание надзорным органом уделяется пресечению необоснованных потерь бюджета.
В районе Алтай Восточно-Казахстанской области предотвращено излишнее расходование свыше 148 млн тенге на уже отремонтированный участок, за что виновный чиновник из руководящего звена понес заслуженное дисциплинарное наказание", - информировали в Генпрокуратуре.
Отмечается, что неудовлетворительному состоянию дорог также способствовали ненадлежащее планирование, пассивное внедрение инноваций, экономия на высокопрочных материалах и т.д.
В этой связи Генеральной прокуратурой в адрес правительства внесен акт надзора с предложениями по коренной трансформации автодорожной отрасли, основанными на передовом зарубежном опыте, который находится на рассмотрении.
Напомним, Смаилов раскритиковал качество дорожного ремонта в стране и потребовал кардинально изменить подходы к дорожному строительству.
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