В Темиртау аферист оформил на знакомую 25 кредитов

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ТЕМИРТАУ. 22 СЕНТЯБРЯ - 25 кредитов оформил аферист на жительницу Темиртау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

14 сентября в Восточный отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области обратилась 22-летняя жительница города. Девушка рассказала, что познакомилась с неким молодым человеком, оказавшимся аферистом. Воспользовавшись доверчивостью потерпевшей, он получил ее данные, которые использовал в преступных интересах. Злоумышленник оформил кредиты в семи банках на 3,5 млн и 18 кредитов в микрофинансовых организациях на 731 тысячу тенге. Общая сумма ущерба составила 4,2 млн тенге, сообщает портал Polisia.kz

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК (Мошенничество). 19 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого - 26-летнего жителя Караганды. Он дал признательные показания. Ведется расследование.





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