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В Темиртау аферист оформил на знакомую 25 кредитов

22.09.2021, 09:17 5833
В Темиртау аферист оформил на знакомую 25 кредитов
Фото: из открытых источников
ТЕМИРТАУ. 22 СЕНТЯБРЯ - 25 кредитов оформил аферист на жительницу Темиртау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
14 сентября в Восточный отдел полиции УП города Темиртау Карагандинской области обратилась 22-летняя жительница города. Девушка рассказала, что познакомилась с неким молодым человеком, оказавшимся аферистом. Воспользовавшись доверчивостью потерпевшей, он получил ее данные, которые использовал в преступных интересах. Злоумышленник оформил кредиты в семи банках на 3,5 млн и 18 кредитов в микрофинансовых организациях на 731 тысячу тенге. Общая сумма ущерба составила 4,2 млн тенге, сообщает портал Polisia.kz
 
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК (Мошенничество). 19 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого - 26-летнего жителя Караганды. Он дал признательные показания. Ведется расследование.

 

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