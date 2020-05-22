В Темиртау напали на полицейских, охраняющих закрытый на карантин подъезд

Караганда. 21 мая. Kazakhstan Today - В Темиртау три женщины и мужчина напали на полицейских, охраняющих закрытый на карантин подъезд, передает Kazakhstan Today.

Двое сотрудников Старогородского отдела полиции Темиртау 18 мая заступили в ночную смену для охраны карантинного подъезда многоквартирного дома по проспекту Металлургов. Около 21.00 к ним подошли три жительницы города, в возрасте от 24 до 29 лет, находившиеся в нетрезвом состоянии. На просьбу сотрудников покинуть карантинную зону девушки стали вести себя агрессивно, пишет Polisia.kz

В это время из карантинного подъезда вышел 26-летний мужчина, которого полицейские также попросили вернуться в свою квартиру. Однако мужчина, игнорируя законные требования сотрудников, попытался ударить одного из них.

Избегая конфликта и пресекая сопротивление, полицейские уложили его на землю. При этом одна из девушек ногами несколько раз ударила одного из полицейских. К ней присоединились две ее подруги.

Сотрудники вызвали помощь, и всех нарушителей карантинного режима для дальнейших разбирательств доставили в Старогородской ОП. Начато досудебное расследование по части 1 статьи 180 УК (Применение насилия в отношении представителя власти).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства