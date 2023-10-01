В Темиртау вандалы срывают отопительный сезон

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Темиртау. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау полиция разыскивает вандалов, которые массово выводят из строя тепловые сети. Злоумышленники воруют металлические детали, сообщает - В Темиртау полиция разыскивает вандалов, которые массово выводят из строя тепловые сети. Злоумышленники воруют металлические детали, сообщает КТК





Накануне фонтан из тепловой сети парализовал движение на одной из улиц Темиртау. Оказалось, неизвестные сорвали с магистральной трубы винт для сброса давления.





В коммунальной компании сообщили, что подобные инциденты сильно мешают при заполнении системы. Особенно сейчас - в преддверии отопительного сезона. При этом кроме как в пунктах приема металлолома эти детали пригодиться не могут.





В Темиртау и без этого непросто с теплом. Уже несколько зим подряд жители жалуются на холод в квартирах. В дни поломок на местной ТЭЦ школы из-за низких температур вообще переводят на дистанционку.





Совершено краж: 10 редукторов и 10 электродвигателей. Также происходит снятие задвижек, особенно в летний период, когда в теплосетях отсутствует горячая вода. Порча имущества происходит периодически, факты вандализма. Несанкционированный сброс воды влияет полностью на теплоснабжение данной магистрали", - рассказал технический директор ТОО "Окжетпес-Т" Владислав Ким.



