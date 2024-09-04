03.09.2024, 19:31 12091
В трех областях и Алматы задержали подозреваемых в терроризме
Задержаны пять граждан Казахстана и один иностранец
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Алматы. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В августе КНБ при координации прокуратуры и содействии полиции в Алматы, Карагандинской, Туркестанской и Улытауской областях проведены мероприятия по противодействию терроризму, сообщает пресс-служба КНБ.
Задержаны пять граждан Казахстана и один иностранец, являющиеся приверженцами деструктивного религиозного течения. Они подозреваются в распространении идеологии ненависти и насилия, в том числе посредством социальных сетей.
Обнаружены и изъяты вещественные доказательства, среди которых три боевые гранаты. Двое из подозреваемых ранее были судимы за грабеж и кражу.
В отношении задержанных ведутся досудебные расследования по статье 256 УК РК.
Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее жителя Восточно-Казахстанской области осудили на семь лет лишения свободы за пропаганду терроризма.
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03.09.2024, 16:53 15356
Спецоперация по задержанию супругов-наркодилеров проведена в Алматы
Подозреваемые водворены в ИВС
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Алматы. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проведена спецоперация по задержанию семейной пары, организовавшей нарколабораторию в одном из районов города.
В квартире, которую супруги оборудовали под нарколабораторию в Алатауском районе, производили синтетические наркотики и расфасовывали для розничной реализации, сообщает Polisia.kz.
Подозреваемые были задержаны у дома. У них найдены кристаллизованное вещество белого цвета, стеклянный поднос с наслоениями белого цвета и деньги. А уже в доме задержанных при обыске изъяты лабораторное оборудование, стеклянные емкости для хранения прекурсоров, магнитная мешалка, электронасосы, стеклянные колбы, ноутбуки, 265 тысяч тенге, вещество зеленого цвета растительного происхождения со специфическим запахом и другой инвентарь", - проинформировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурат Жумабаев.
Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое вещество является мефедроном. Оба подозреваемых водворены в ИВС.
03.09.2024, 12:25 21601
В Павлодаре задержали подозреваемого в убийстве иностранца
Подозреваемый водворен в ИВС
Фото: telegram/POLISIA.KZ
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Павлодар. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Павлодаре задержан иностранец, подозреваемый в убийстве, сообщает Polisia.kz.
Установлено, мужчина в Узбекистане совершил тяжкое преступление, но скрылся от правосудия в Республике Кыргызстан. Потом он прибыл в Казахстан. Подозреваемый водворен в ИВС с дальнейшей экстрадицией в Республику Узбекистан", - проинформировал начальник управления по противодействию экстремизму ДП Павлодарской области Даулет Макин.
Ранее в Шымкенте был задержан разыскиваемый иностранец с поддельным паспортом.
03.09.2024, 11:30 23146
Торговля детьми в Алматинской области: возбуждено уголовное дело
Фото: Depositphotos
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Конаев. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области по факту торговли несовершеннолетними полицейскими возбуждено уголовное дело, сообщает Polisia.kz.
25 августа поступила оперативная информация о том, что в социальной сети surak.baribar действует преступная группа, возможно, занимающаяся незаконной деятельностью под предлогом законного усыновления и удочерения несовершеннолетних и новорожденных детей. 28 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками областного УБОП установлена 38-летняя подозреваемая, являющаяся уроженкой Кызылординской области", - проинформировал начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.
Подчеркивается, что подозреваемая взята под стражу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия.
Напомним, с начала года в Казахстане выявлено 137 фактов торговли людьми.
03.09.2024, 11:03 24746
Распространяли идеологию насилия: религиозных экстремистов задержали в Казахстане
Фото: КНБ РК
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Алматы. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности РК задержал подозреваемых в террористической деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.
Задержания прошли в Алматы, Карагандинской, Туркестанской областях и области Улытау.
Задержаны 5 граждан Казахстана и 1 иностранец, которые являются приверженцами деструктивного религиозного течения. Они подозреваются в распространении идеологии ненависти и насилия, в том числе посредством социальных сетей", - рассказали в КНБ.
Обнаружены и изъяты вещественные доказательства, среди которых 3 боевые гранаты.
Двое из подозреваемых ранее были судимы за грабеж и кражу.
В отношении задержанных лиц ведутся досудебные расследования по статье 256 УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма".
Ранее в МВД сообщили, как будут проверять въезжающих в Казахстан рецидивистов и экстремистов.
03.09.2024, 11:02 24036
Хищение зерна на более чем 160 млн тенге: осужден экс-директор представительства ТОО "Астық қоймалары"
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 5 месяцев
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший директор представительств ТОО "Астық қоймалары", "Хлебная база № 2" и "Хлебная база № 5" осужден по делу о хищении государственного резервного запаса зерна на сумму более чем 160 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 5 месяцев с конфискацией имущества. Одновременно с этим осужденный лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.
Он признан виновным в хищении государственного резервного запаса продовольственного зерна на сумму более 160 млн тенге и халатности, повлекшей его порчу в размере 996 тонн на сумму свыше 118 млн тенге", - добавили в Антикоре.
Ранее сообщалось, что глава газоперерабатывающего завода в Мангистау подозревается в хищении на 65 млн тенге.
02.09.2024, 15:38 37156
В Атырауской области задержан начальник СИЗО
Его подозревают в коррупции
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Атырау. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По подозрению в коррупции в Атырауской области задержан начальник учреждения № 75 КУИС.
В настоящее время в отношении главы СИЗО проводится досудебное расследование статье 366 УК РК (Получение взятки сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе), сообщает издание "Ак жайык" со ссылкой на областной департамент КНБ.
В КНБ информацию о том, что он был задержан в частной бане при получении взятки в размере 500 тысяч тенге (первая половина уже была получена накануне), не опровергли", - отмечает издание.
Также в материале уточняется, что целью взятки было обещание начальника СИЗО (который на самом деле являлся и.о. начальника) оставить одного из осужденных в учреждении.
В Антикоре Атырауской области сообщили, что в производстве учреждения дела о получении взятки начальником СИЗО не имеется.
Напомним, глава ДУИС СКО отделался штрафом за взятку в 1 млн тенге.
02.09.2024, 14:30 39231
В пограничном пространстве Казахстана за месяц задержаны почти пять тысяч нарушителей
Пресечено 9 фактов браконьерства в акватории Каспия
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В пограничном пространстве Республики Казахстан за август 2024 года задержаны почти пять тысяч нарушителей, сообщает Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
В частности, было задержано 4985 нарушителей законодательства РК, в том числе:
- за нарушение границы - 36 иностранных граждан;
- за попытку нарушения границы - 48 иностранных граждан.
Кроме того, предотвращено 1746 фактов незаконного перемещения через госграницу, в том числе:
- наркотических средств - 48 фактов;
- оружия, боеприпасов - 103 факта;
- религиозной литературы - 27 фактов;
- ГСМ - 664 факта на общую сумму свыше 108 млн тенге;
- товаров народного потребления - 729 фактов на общую сумму более 3,5 млрд тенге;
- валюты - 175 фактов на общую сумму свыше 1,6 млрд тенге.
Также было пресечено 9 фактов браконьерства в акватории Каспия.
Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 19,4 млн тенге. Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности", - добавили пресс-службе.
Ранее сообщалось, что через границу Казахстана в мае пытались незаконно провезти валюту на 1,4 млрд тенге.
02.09.2024, 13:58 34871
В Астане неизвестный с ножом ворвался в одну из столичных мечетей и угрожал прихожанам
Возбуждено уголовное дело
Фото: ugrapro.ru
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Астане неизвестный с ножом ворвался в одну из столичных мечетей и угрожал прихожанам, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. 36-летний подозреваемый был оперативно задержан и доставлен в отдел полиции. При нем изъят нож кустарного производства. В ходе проверки установлено, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере с 2006 года", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводится всесторонняя проверка всех обстоятельств произошедшего", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте ранили полицейского во время патрулирования.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?