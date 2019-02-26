В Туркестане подростки избили младшеклассников и сняли процесс на видео

Туркестан. 23 января. Kazakhstan Today - В Туркестане группа подростков, предположительно учеников старших классов, избила и унизила младшеклассников. В Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили, что все участники хулиганских действий установлены, передает Kazakhstan Today.





21 января 2019 года в социальных сетях распространен видеоролик, на котором группа подростков физически и морально унижает младшеклассников. По данным МВД, действия на видеозаписи происходили 18 января в Туркестане.





Все участники хулиганских действий установлены. В настоящее время проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц)", - сообщили в ведомстве.





В МВД добавили, что, "учитывая обстоятельства, при которых пострадали подростки, Министерство внутренних дел намерено детально разобраться в произошедшем и инициировать перед местными исполнительными органами региона проведение комплекса профилактических мероприятий", пишет портал otyrar.kz





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