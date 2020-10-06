В Туркестанской области арестовали мужчину, избивавшего собственных детей

Туркестан. 5 октября. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области взяли под стражу мужчину, избивавшего собственных детей, передает Kazakhstan Today.

Напомним, 4 октября при мониторинге социальных сетей полицейские выявили видео, на котором мужчина избивает несовершеннолетнего ребенка.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Казыгуртского РОП по часть 2 статьи 110 УК РК (Истязание). В тот же день с заявлением об избиении супругом собственных детей в отдел полиции обратилась жена подозреваемого. Полицейские задержали мужчину, безработного местного жителя", - сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

Полицейские установили, что семейная пара состоит в браке с 2011 года. Имеют общих троих детей. Ранее женщина в 2018 году устно обращалась в полицию об избиении ее мужем, но от дачи заявления отказалась. В апреле 2019 года она снова обратилась в полицию по факту нанесения телесных повреждений. Однако административное производство путем медиации прекратили, ввиду того, что она простила мужа. Тогда супругу удалось снова избежать ответственности.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Мужчина арестован. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего", - проинформировали в полиции.

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