В Туркестанской области грабители за 40 секунд совершили разбойное нападение на АЗС

Туркестан. 21 октября. Kazakhstan Today - Сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении на АЗС, передает Kazakhstan Today.

В середине октября текущего года, примерно в 05.45, в Сайрамское районное управление полиции поступило сообщение о разбойном нападении на одну из автозаправочных станций. Сотрудники управления криминальной полиции ДП Туркестанской области совместно с Сайрамским РУП сразу же направились на место преступления. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 192 УК РК (Разбой) и начали досудебное расследование.

По данным полиции, двое неизвестных, вооруженные двуствольным ружьем и газовым баллончиком, ворвались на АЗС и в течение минуты совершили разбойное нападение. В это время на станции находились трое работников. Нападавшие брызнули газовым баллончиком в оператора, приставили оружие к охраннику и, угрожая расправой кассирше, забрали из кассы около 170 тысяч тенге, после чего сели в автомашину, в которой их ожидал третий, и скрылись в неизвестном направлении.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники криминальной полиции ДП Туркестанской области при участии сотрудников Сайрамского РОП задержали одного из подозреваемых.

Так как преступление было совершенно ранним утром, очевидцев не нашлось. Вдобавок подозреваемые действовали быстро и успели совершить преступление в течение 40 секунд. Мы тщательно все проверили и предположили, что преступление было заранее запланировано и действовали они по предварительному сговору. Поэтому с целью задержания подозреваемых наши оперативники осуществили комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий. В ходе раскрытия преступления установлено, что все трое подозреваемых являются местными жителями, один из которых ранее судим. Розыскные и следственные мероприятия нами будут продолжены", - отметил начальник управления криминальной полиции ДП ТО подполковник полиции Курманбек Сахов.

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