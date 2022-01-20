В Туркестанской области монополист оштрафован на сумму свыше 10 млн тенге

ТУРКЕСТАН. 19 ЯНВАРЯ - В Туркестанской области монополист, осуществлявший услугу в сфере подъездных путей, оштрафован на сумму свыше 10 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"ТОО "Отырар-НАН", имея на своем балансе железнодорожные подъездные пути, осуществляло услуги по предоставлению подъездных путей контрагентам при отсутствии других конкурентных подъездных путей. За данную услугу ТОО "Отырар-НАН" взимало плату от потребителей по самостоятельной утвержденной цене", - сообщили пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.

Сообщается, что монополист был выявлен департаментом комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Туркестанской области.

Отырар-НАН" привлекли к административному взысканию на сумму 10 569 642,84 тенге.

Отмечается, что постановление департамента не вступило в законную силу и сторона вправе подать жалобу в вышестоящие органы или суд.

Также, в целях дальнейшего контроля и регулирования деятельности субъекта Департаментом в адрес ТОО "Отырар-НАН" внесено предписание о необходимости включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий, которое исполнено субъектом.