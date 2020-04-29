Туркестан. 28 апреля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области мошенница обманула более 30 сельчан на 13 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Махтааральского РОП с заявлениями обратились более 30 жителей Туркестанской области. Один из потерпевших сообщил, что малознакомая женщина, войдя к нему в доверие, обещала помощь с трудоустройством в школу. Он отдал аферистке 1,5 млн тенге за трудоустройство сына и зятя, пишет Polisia.kz .

По словам других потерпевших, мошенница под предлогом того, что хочет открыть центр для детей-инвалидов и ей нужны медсестры, воспитатели, социальные работники, технички, обещала нанять их на работу за определенное вознаграждение. Путем мошенничества она забрала у одного 600 тыс. тенге, у другого - 500 тыс., а у некоторых по 350 тыс. тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК (Мошенничество). Следственно-оперативная группа из числа опытных полицейских района провела необходимые мероприятия, в результате подозреваемая была задержана через пять дней. Ею оказалась пожилая женщина, уроженка Махтааральского района, 15 лет назад переехавшая в Шымкент.

Задержанная полностью призналась в содеянном. В ходе следствия установлено, что подозреваемая путем мошенничества обманула более 30 человек. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 13 млн тенге. По данным фактам проводится досудебное расследование.

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