В Туркестанской области мошенница обманула людей на 80 млн тенге, обещая помощь в получении госсубсидий

Туркестан. 21 января. Kazakhstan Today - В Туркестанской области полицейские задержали подозреваемую в мошенничестве на 80 миллионов тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента областной полиции, в дежурную часть Созакского РОП с заявлением обратилась местная жительница.

Она рассказала, что стала жертвой мошенничества с госсубсидиями. Со слов потерпевшей, малознакомая женщина, войдя к ней в доверие, обманным путем выманила 4,5 млн тенге, обещая помощь в получении безвозмездного кредита. Стражи порядка зарегистрировали данный факт в ЕРДР по статье УК РК "Мошенничество" и приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Оперативникам удалось выйти на след мошенницы и задержать ее по месту жительства. Ею оказалась жительница Созакского района, которую взяли под арест", - проинформировали в пресс-службе.

Следствием установлена причастность аферистки к 50 аналогичным фактам мошенничества, совершенным в течение года.

Выяснилось, что подозреваемая под предлогом помощи в получении госсубсидий путем мошенничества выманила с каждого из потерпевших от 350 тысяч тенге до 4,5 млн тенге. Общая сумма ущерба, нанесенная мошенническими действиями, составила около 80 млн тенге. Стражами порядка выясняется причастность подозреваемой к серии мошенничеств и нанесению ущерба в особо крупном размере, и к другим подобным преступлениям", - отметили в полиции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства