В Туркестанской области насильник детей отделался 2,5 года лишения свободы

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Тараз. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Мойынкумский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Д. по факту нанесения побоев, не повлекших причинения легкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба суда.





В июне 2025 года работник завода - подсудимый Д. подошел к своему начальнику инженеру-технологу Ю. (гражданин Китайской Народной Республики), чтобы он подписал табель учета рабочего времени. После отказа начальника у них возник спор, подсудимый разозлился и несколько раз ударил потерпевшего кулаком по лицу и по телу", - говорится в сообщении.





Вина подсудимого доказана показаниями сторон, свидетелей, заключением экспертизы и другими материалами дела. Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, извинился перед потерпевшим и просил суд строго его не наказывать. Потерпевший заявил, что не прощает подсудимого, просил удовлетворить его гражданский иск о взыскании 1 млн тенге морального ущерба и судебных расходов.





Приговором суда Д. признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 МРП (157 280 тенге). Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск Ю. и взыскал с Д. компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч тенге и представительские расходы.





Приговор не вступил в законную силу.



