В Туркестанской области полицейские изъяли около 2 килограммов героина у гражданина Таджикистана

Туркестан. 4 июля. Kazakhstan Today - Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Паутина" на территории Махтааральского района, граничащего с Республикой Узбекистан, полицейские Туркестанской области совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК задержали подозреваемого, который пытался провезти наркотики, передает Kazakhstan Today.

"29 июня 2019 года около часа ночи на приграничном контрольном пункте "Атамекен" сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом ДП Туркестанской области совместно с полицейскими Махтааральского РОП остановили автомашину марки "Нексия". В ходе проверки документов водителя, полицейские заметили подозрительное поведение мужчины. С помощью служебной собаки по кличке Ламар оперативники обследовали данную автомашину и обнаружили возле бака тайник, откуда изъяли два свертка с наркотическим средством. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое средство, является наркотическим средством героином, общим весом около 2 килограмма", - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Махтааральского РОП по статье 286 УК РК. Подозреваемый - гражданин Республики Таджикистан, ранее не судимый. Мужчина взят под стражу.

В настоящее время полицейским Туркестанской области предстоит выяснить, с какой целью подозреваемый перевозил контрабандой наркотики, а также выявить каналы поставки наркотических средств на территории области", - отметили в пресс-службе.

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