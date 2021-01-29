В Туркестанской области предотвращена контрабанда опия

Туркестан. 28 января. Kazakhstan Today - 26 января 2021 года департаментом погранслужбы Комитета национальной безопасности РК по Туркестанской области предотвращен факт контрабандного ввоза наркотических средств на пункте пропуска "Жибек жолы", передает Kazakhstan Today.

В зале на въездном направлении пограничным нарядом "Контроль за режимом" с использованием служебной собаки Линды задержан гражданин Республики Казахстан. В результате на теле человека обнаружено наркотическое вещество растительного происхождения", - говорится в сообщении пресс-службы КНБ РК.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством "опий-сырец" весом 236 граммов, что является особо крупным размером.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по пункту 5, части 2, статьи 286 УК РК (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено)", - добавили в ведомстве.

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