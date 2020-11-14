В Туркестанской области учитель заплатил мошеннице 1,2 млн тенге за помощь в прохождении аттестации

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель, работающий учителем. Он сообщил, что стал жертвой мошенницы, которая выманила у него крупную сумму денег.
Женщина обещала за вознаграждение помочь ему с прохождением аттестации. Мужчина передал аферистке более 1,2 млн тенге, но так и не дождался ни результатов аттестации, ни возврата денег", - сообщает Polisia.kz.
Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Мошенничество". Стражи порядка задержали подозреваемую. Ею оказалась безработная местная жительница, ранее привлекавшаяся к ответственности за мошенничество.
Следствием установлено, что она, войдя в доверие, путем мошенничества выманила деньги у потерпевшего. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Выясняется ее причастность к совершению аналогичных преступлений", - прокомментировали в полиции.
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