В Туркестанской области водитель без прав насмерть сбил пешехода и скрылся

Туркестан. 20 января. Kazakhstan Today - В Туркестанской области полицейские задержали водителя, который насмерть сбил пешехода, на трассе Жетысай - Макталы и скрылся с места ДТП, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Жетысайского РОП поступило сообщение о том, что на трассе Жетысай - Макталы обнаружено тело неизвестного человека. Полицейские установили, что автомашина сбила пересекавшего проезжую часть пешехода и скрылась. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Данный факт зарегистрировали по двум статьям УК РК: "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" и "Оставление места дорожно-транспортного происшествия". Назначили судебно-медицинскую экспертизу. Погибшим оказался житель Шардаринского района. При осмотре места происшествия оперативники обнаружили осколки от зеркал и другие доказательства. В итоге стражи порядка выяснили, что пешехода сбила автомашина марки "Нексия" серого цвета. Далее полицейские тщательно провели подворный обход дом за домом, опросили возможных очевидцев, а также проверили приметы автомашины по базе данных ОВД", - сообщили в пресс-службе ДП Туркестанской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Жетысайского РОП в течение суток установили место жительства скрывшегося водителя и задержали подозреваемого. При проверке документов оказалось, что у подозреваемого отсутствуют водительские права, а автомашина оформлена на имя его сына.

Автомашину водворили на штрафстоянку. Подозреваемого арестовали. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование", - уточнили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства