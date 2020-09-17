В Туркестанской области водитель иномарки сбил насмерть пешехода и скрылся

Туркестан. 16 сентября. Kazakhstan Today - В Туркестанской области задержан водитель автомобиля "Мерседес-Бенц", который сбил насмерть пешехода и скрылся с места происшествия, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, 15 сентября в дежурную часть Тулькубасского РОП поступило сообщение от участкового инспектора о том, что на трассе между двумя поселками обнаружено тело неизвестного мужчины с травмами.

Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что примерно в 22.00 водитель автомашины "Мерседес-Бенц" совершил наезд на пешехода, после чего скрылся в неизвестном направлении. От полученных травм мужчина, житель Тюлькубасского района, скончался на месте происшествия. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР.

Разыскивая скрывшегося водителя, полицейские прочесали близлежащую территорию, опросили свидетелей, тщательно проверили место ДТП, а также разослали ориентировку на скрывшуюся автомашину во все подразделения полиции области. В результате принятых мер, спустя три часа полиция задержала подозреваемого в его доме. Им оказался местный житель, которого доставили в отдел полиции для выяснения все обстоятельств произошедшего. В качестве вещественных доказательств изъята автомашина подозреваемого.

В настоящее время дознаватели районного отдела полиции проводят досудебное расследование по двум статьям УК РК: часть 3 статьи 345 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортными средствами, повлекшие смерть человека) и статье 347 (Оставление место ДТП). Назначены экспертизы. Водитель находится под стражей.

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