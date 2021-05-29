В Туркестанской области задержали мошенницу, обманувшую граждан на 2 млн тенге

ТУРКЕСТАН. 28 МАЯ - В Туркестанской области полицейские задержали молодую женщину, подозреваемую в 17 фактах мошенничества на сумму около двух миллионов тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В дежурную часть Ордабасинского РОП с заявлением обратились местные жители, ставшие жертвами очередного мошенника. По словам потерпевших, малознакомая женщина путем мошенничества выманила деньги, обещая им безвозмездные субсидии по одной из госпрограмм. Как только доверчивые граждане перечисляли на счет аферистки по 100 тысяч тенге, злоумышленница исчезла из виду", - сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

Данный факт был зарегистрирован по статье 190 УК РК (Мошенничество). Полицейские задержали подозреваемую. На сегодня она подозревается в причастности к 17 фактам мошенничества на сумму около двух миллионов тенге.

Во всех случаях мошенница действовала по одной и той же схеме, предлагая помощь в получении безвозмездных субсидий. Однако аферистка так и не выполнила обещанного, а полученные деньги потратила на собственные нужды. В настоящее время по фактам мошенничества проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Следствием выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным фактам преступлений", - заключили в полиции.

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