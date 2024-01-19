В Туркестанской области задержали троих иностранцев, находившихся в международном розыске

В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции

Фото: Polisia.kz

Рассказать друзьям

Туркестан. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Туркестанской области установили троих иностранцев, находившихся в международном розыске, сообщает - Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Туркестанской области установили троих иностранцев, находившихся в международном розыске, сообщает Polisia.kz





Первый - 38-летний гражданин Узбекистана был осужден на родине за совершение разбойного нападения. Установлено, что в 2020 году он совершил побег из мест лишения свободы, а после незаконно пересек границу Казахстана.





Второй подозреваемый - 30-летний гражданин Узбекистана задержан в ходе совместно проведенных мероприятий сотрудников УПЭ, управления криминальной полиции и Сарыагашского РОП. Мужчина был объявлен в розыск ДП Астаны за совершение преступления, связанного с хранением наркотиков.





Третий подозреваемый - 21-летний гражданин России задержан в Келесском районе. Молодой человек был объявлен в розыск в декабре 2022 года и скрывался на территории Казахстана.





В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции.



