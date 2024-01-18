Троих иностранцев с фальшивыми паспортами задержали в аэропорту Алматы

Фото: Polisia.kz

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Павлодар. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - 12 туш косуль изъяли у двух охотников в Павлодарской области. Полиция проводит расследование по факту незаконной охоты, сообщает - 12 туш косуль изъяли у двух охотников в Павлодарской области. Полиция проводит расследование по факту незаконной охоты, сообщает Polisia.kz





Благодаря бдительности сельчан на пойме реки Иртыш вблизи села Мичурино полицейские совместно с представителем учреждения по охране лесов и животного мира пресеки факт незаконной охоты на особо охраняемой природной территорий.





Прибыв к указанному месту, стражи порядка установили, что двое сельчан охотятся на косуль. На месте обнаружены разделанные 12 туш животных, снегоход, пять гладкоствольных ружей. По факту незаконной охоты в отношении подозреваемых начато досудебное расследование.



