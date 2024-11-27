26.11.2024, 21:23 7461
В Туркестанской области задержали занимавшуюся незаконной миграцией ОПГ
Фото: Polisia.kz
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Туркестан. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области полиция провела задержание группы, занимавшейся организацией незаконной миграции, и уже выдворила из страны десять иностранцев, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали девять человек, которые за незаконное вознаграждение предоставляли иностранцам поддельные судебные постановления для пересечения границы.
По факту организации незаконной миграции и подделки документов проводится досудебное расследование. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Ведутся мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.
Кроме того, десять иностранных граждан, которые пытались пересечь границу Казахстана с помощью фальшивых документов, были выдворены из страны.
Ранее были задержаны пять жителей Астаны, которые организовали канал незаконной миграции через специализированный ЦОН для иностранцев, расположенный в здании вокзала "Нұрлы жол".
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26.11.2024, 15:10 13036
Главу управления полиции Кызылординской области подозревают в коррупции
Подозреваемый задержан и уволен из органов
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Кызылорда. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главу управления по борьбе с организованной преступностью Кызылординской области задержали по подозрению в коррупции, сообщили в региональном департаменте полиции.
ДКНБ совместно с управлением собственной безопасности департамента полиции в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий задержан сотрудник департамента полиции по факту совершения противоправных действий", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что подозреваемый уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Ранее в соцсетях появилась информация, что глава управления департамента полиции Кызылординской области задержан при получении взятки в 2 млн тенге.
Напомним, сотрудники органов внутренних дел РК занимают второе место после работников акиматов в совершении коррупционных преступлений.
26.11.2024, 09:50 19571
В Туркестанской области осудили руководителя ветеринарной службы
Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями
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Туркестан. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане осужден руководитель ветеринарной службы областного управления ветеринарии. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе.
Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем сбора денежных средств со 115 работников районных ветеринарных служб в общей сумме 5,5 млн тенге, выплаченных им в качестве премий", - говорится в сообщении Антикора.
Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Судебный акт не вступил в законную силу.
25.11.2024, 20:31 32921
В Карагандинской области украли болты с железнодорожных путей
Фото: КТЖ
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Караганда. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 24 ноября на перегоне Көкпекті - Нұра железнодорожники обнаружили хищение болтов скрепления с внутренней стороны рельсов на участке протяженностью 500 метров. В результате похищения 131 скрепления возникла угроза безопасности движения поездов, сообщает пресс-служба КТЖ.
Железнодорожники незамедлительно уведомили сотрудников линейного отделения внутренних дел, которые прибыли на место происшествия. В целях предотвращения возможных последствий и обеспечения безопасности движения на участке ввели временное ограничение скорости поездов.
КТЖ принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности на железнодорожных путях.
Аналогичный случай был зафиксирован 3 ноября на перегоне Отар - Чильбастау, где неизвестные похитили 2745 единиц материалов верхнего строения пути (скрепления SKL-14, шурупы, углонаправляющие, упругие клеммы).
Ранее транспортные полицейские на станции Бесколь области Жетысу установили и задержали преступную группу, состоящую из машинистов тепловозов, похищавших дизтопливо.
25.11.2024, 12:03 46966
Деятельность религиозных радикалов пресекли в учреждениях УИС Казахстана: один из фигурантов готовил теракт
Фото: КНБ РК
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии пресекли в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской областей и области Жетысу, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.
По предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде терроризма и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности", - проинформировали в комитете.
Подчеркивается, что в ходе обысков по местам отбывания наказания изъято холодное оружие, смартфоны и иные вещественные доказательства.
Одно лицо имеет судимость за экстремизм. Остальные отбывают наказание за убийство, разбои и кражи. Также в Алматы был задержан их подельник, находившийся на пробационном контроле. В отношении указанных лиц ведутся досудебные расследования по статьям 255 (Акт терроризма), 256 (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма) и 259 (Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности) Уголовного кодекса", - добавили в КНБ.
Ранее в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях задержали религиозных радикалов. Их подозревают в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни и вербовке с целью организации террористической деятельности.
25.11.2024, 11:10 50226
В Актюбинской области бухгалтер детсадов осуждена на 7 лет за присвоение 49 млн тенге
В отношении бухгалтеров еще двух детских садов уголовные дела прекращены
Фото: Depositphotos
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Актобе. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области бухгалтер детских садов "Балауса" и "Гүлдер" осуждена на 7 лет лишения свободы за присвоение 49 млн тенге бюджетных средств, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В дошкольных организациях выявлены факты присвоения бюджетных средств в сумме более 54 млн тенге. Бухгалтеры детских садов "Балауса", "Гүлдер", "Шапағат" и "Арай" подписывали банковские документы от имени руководителей и незаконно переводили деньги на свои счета (...) В отношении бухгалтера детских садов "Балауса" и "Гүлдер" по факту присвоения 49 млн тенге состоялись судебные акты, суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что в отношении бухгалтеров детских садов "Шапағат" и "Арай" уголовные дела прекращены в связи с возмещением ущерба на общую сумму более 5 млн тенге.
Ранее сообщалось, что в Актобе бухгалтер средней школы незаконно присвоил бюджетные средства в сумме 238 млн тенге.
25.11.2024, 08:56 54146
К длительным срокам лишения свободы приговорены жители Астаны за распространение наркотиков
Фото: скриншот из видео АФМ
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - К 8 и 18 годам лишения свободы приговорены двое жителей Астаны за распространение наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу.
Факт поставки из США наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере под видом почтовых посылок с товарами народного потребления пресечен столичным департаментом АФМ. При проведении осмотра с применением служебно-розыскной собаки на складе временного хранения в зоне таможенного контроля обнаружено и изъято наркотическое вещество "гашиш" общим весом около 1 кг", - проинформировали в АФМ.
Вместе с тем, по данным агентства, результаты мониторинга, проведенного в ходе досудебного расследования, показали наличие еще одной посылки в одном из городских филиалов АО "Казпочта" на имя тех же получателей.
В посылке обнаружено сильнодействующее психотропное вещество - тетрагидроканнабинол и его изомеры общим весом более 7 г", - отметили в АФМ.
При обыске квартиры одного из фигурантов обнаружены наркотические средства, а также упаковочные материалы и весы.
Решением суда двое фигурантов дела признаны виновными и приговорены к лишению свободы сроком 8 и 18 лет с отбыванием наказания в колонии средней безопасности", - сообщили в агентстве.
В целом с начала текущего года АФМ зарегистрировано 116 уголовных дела по фактам контрабанды и незаконного оборота наркотиков. Изъято более 57 кг наркотических средств. Кроме того, изъято 1,7 кг психотропных веществ, анаболики (ядовитое вещество) - 206 тыс. штук.
24.11.2024, 12:25 80801
Чиновник брал взятки за восстановление села после паводка в Актюбинской области
Чиновник вину в преступлении признал полностью
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Актобе. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во время весенних паводков Уилский район сильно пострадал от паводка, были разрушены дома и дороги. Пока шли масштабные работы по устранению последствий паводка, местный чиновник получал взятки от подрядчиков, сообщает "Диапазон".
На скамье подсудимых по обвинению в получении взяток оказался теперь уже бывший руководитель отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и автомобильных дорог Уилского района 42-летний Айнат Казмагамбетов.
В районе объявили ЧС местного масштаба, для оценки ущерба от паводка привлекли ТОО "Проектная фирма Жоба НС". 5 апреля отдел архитектуры заключил с этой компанией договор о закупках услуг по выполнению технического обследования и составлению сметной документации на ремонтно-восстановительные работы. Из обвинения следует, что Казмагамбетов потребовал от представителя подрядной компании взятку в 100 тысяч тенге в благодарность за заключенный договор и общее покровительство. Подрядчик перевел указанную суму чиновнику после того, как с ним рассчитались за работу.
Летом чиновник получил еще одну взятку, уже от другого подрядчика. Конкретно чиновник спросил у директора ТОО "Baitanat Stroy", какую сумму тот готов предложить в качестве благодарности за заключенный договор. Стороны договорились о сумме взятки и после этого подписали договор о проведении работ по объекту "Реконструкция воздушной линии 2ВЛ-10кВ" в западной части села Уил". Общая сумма договора составила 31 миллион 202 тысячи тенге. В августе Казмагамбетов получил от подрядчика взятку 500 тысяч тенге.
Чиновник вину в преступлении признал полностью, и чтобы получить по возможности минимальное наказание, заключил с прокуратурой процессуальное соглашение о признании вины..
15 ноября судья Абдыкалыков вынес приговор по коррупционному делу. Айната Казмагамбетова за взятки приговорили к штрафу в 21 миллион тенге и пожизненно запретили работать на госслужбе.
Этим же приговором осудили и директора подрядной фирмы - за дачу взятки его приговорили к штрафу в 10 миллионов тенге. Ему тоже запретили в будущем работать на госслужбе. Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что для борьбы с коррупцией необходимо вернуться к вопросу всеобщего декларирования.
24.11.2024, 09:36 80841
Житель Актобе получил 45 суток ареста за избиение экс-супруги и детей
Фото: Depositphotos
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Актобе. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе суд вынес приговор горожанину, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил своих несовершеннолетних детей и бывшую супругу, сообщает пресс-служба департамента полиции области.
Житель города пришел к бывшей супруге и детям. Скандалить он начал, еще находясь на улице. В какой-то момент дебошир начал толкать и бить своих несовершеннолетних детей. Мать детей попыталась их защитить, но пьяный экс-супруг умышленно нанес ей несколько ударов.
Полиция задержала злоумышленника, его водворили в изолятор временного содержания. По факту побоев было возбуждено уголовное дело. Суд признал дебошира виновным. За избиение, в том числе несовершеннолетних, он получил 45 суток ареста. Также суд обязал подсудимого воздерживаться от употребления алкоголя и наркотиков, трижды в месяц посещать органы внутренних дел, а также в течение года ему запрещено общение с потерпевшими.
Напомним, 16 июня в Казахстане вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", подписанный президентом Касым-Жомартом Токаевым в апреле. Закон вводит нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.
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