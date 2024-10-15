Канал незаконной миграции пресекла полиция на столичном вокзале

С начала года из страны выдворено 815 иностранцев

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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Задержаны пять жителей Астаны, которые организовали канал незаконной миграции через специализированный ЦОН для иностранцев, расположенный в здании вокзала "Нұрлы жол", сообщает - Задержаны пять жителей Астаны, которые организовали канал незаконной миграции через специализированный ЦОН для иностранцев, расположенный в здании вокзала "Нұрлы жол", сообщает Polisia.kz





С начала 2024 года транспортные полицейские за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлекли 2438 иностранных граждан, из которых по решению суда из страны выдворено 815. Также выявлено 334 лица с двойным гражданством, по ним приняты соответствующие меры.





10 октября сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на транспорте совместно с линейным управлением полиции на станции "Астана" установили и задержали пятерых жителей столицы, которые организовали канал незаконной миграции через специализированный ЦОН для иностранных граждан, расположенный в здании вокзала "Нұрлы жол".





По факту организации незаконной миграции с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.



