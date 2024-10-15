В регионах Казахстана ликвидированы каналы незаконной миграции

Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества

Фото: МВД РК

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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подразделениями по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел с начала месяца пресечена деятельность нескольких преступных групп, причастных к организации незаконной миграции, - Подразделениями по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел с начала месяца пресечена деятельность нескольких преступных групп, причастных к организации незаконной миграции, сообщает Polisia.kz.





Криминальные схемы заключались в нелегальном пересечении государственной границы, предоставлении услуг по регистрации временного проживания иностранцам и выдаче разрешений на осуществление трудовой деятельности с использованием фиктивных документов", - сказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.





По его информации, в Жамбылской области задержан местный житель, который через горную местность организовал канал незаконной миграции для граждан дальнего зарубежья, целью которых было попасть на заработки в страны Евросоюза.





В Атырауской области трое иностранцев изобличены в преступной схеме по регистрации нерезидентов на территории Казахстана с использованием поддельных документов. В ходе обысковых мероприятий у них изъяты зарубежные паспорта, "черная" бухгалтерия и документация.





Аналогичная криминальная схема раскрыта в столице, где задержаны пятеро местных жителей, причастных к незаконному оформлению документов для трудовых мигрантов.





По всем фактам проводятся досудебные расследования. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества. Работа в данном направлении продолжается", - отметил Куандык Алпыс.