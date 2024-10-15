14.10.2024, 08:31 42051
В регионах Казахстана ликвидированы каналы незаконной миграции
Фото: МВД РК
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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Подразделениями по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел с начала месяца пресечена деятельность нескольких преступных групп, причастных к организации незаконной миграции, сообщает Polisia.kz.
Криминальные схемы заключались в нелегальном пересечении государственной границы, предоставлении услуг по регистрации временного проживания иностранцам и выдаче разрешений на осуществление трудовой деятельности с использованием фиктивных документов", - сказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
По его информации, в Жамбылской области задержан местный житель, который через горную местность организовал канал незаконной миграции для граждан дальнего зарубежья, целью которых было попасть на заработки в страны Евросоюза.
В Атырауской области трое иностранцев изобличены в преступной схеме по регистрации нерезидентов на территории Казахстана с использованием поддельных документов. В ходе обысковых мероприятий у них изъяты зарубежные паспорта, "черная" бухгалтерия и документация.
Аналогичная криминальная схема раскрыта в столице, где задержаны пятеро местных жителей, причастных к незаконному оформлению документов для трудовых мигрантов.
По всем фактам проводятся досудебные расследования. Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества. Работа в данном направлении продолжается", - отметил Куандык Алпыс.
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15.10.2024, 14:13 916
По делу об убийстве парня в Талгаре проходит 10 подозреваемых - МВД
Фото: polisia.kz
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Конаев. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурор Алматинской области Берик Адамов и заместитель министра МВД Бауржан Аленов в ходе брифинга рассказали о процессе расследования убийства 16-летнего парня и поджога его дома в Талгаре.
Берик Адамов сообщил, что прокуратура будет требовать открытого судебного процесса по делу об убийстве 16-летнего Шерзата, то есть в онлайн режиме.
Прокурор также рассказал о пожаре, который произошел 12 октября в доме семьи убитого парня. Спикер уточнил, что пожар начался снаружи дома. На месте пожара были обнаружены канистры и резиновые перчатки.
По данному происшествию опрошено более 600 человек, назначены экспертизы. Устанавливается размер причиненного ущерба", - рассказал Адамов, отметив, что семья убитого взята под охрану.
В свою очередь замглавы МВД Бауржан Аленов рассказал, что по делу об убийстве Шерзата проходит 10 подозреваемых.
На месте задержаны 7 подозреваемых. Они взяты под стражу. 13 октября мы дополнительно водворили еще троих (...) После всей этой драки приехали еще двое, которые проживали недалеко. Они также находятся под следствием", - рассказал Аленов.
Представители МВД уточнили, что подозреваемые 1993, 1996, 1998, 2000 годов рождения и среди них есть ранее судимые.
На сегодняшний день заведены уголовные дела фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре.
Напомним, в начале октября в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка.
Ночью 12 октября сгорел дом семьи погибшего. В МВД сообщили, что по делу о поджоге дома изъяты все улики и проводятся необходимые экспертизы.
Отец убитого подростка Каржаубай Нурымов записал видеообращение после поджога дома. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии. После чреды резонансных событий должности лишился аким Талгара за ненадлежащее исполнение обязанностей.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
15.10.2024, 10:09 5851
В Атырау экс-бухгалтера поликлиники осудили за присвоение более 570 млн тенге
В 2012-2023 годы она присвоила бюджетные средства в размере более 573 млн тенге, перечислив их на свои расчетные счета в банках
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Атырау. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемой в присвоении вверенного чужого имущества в особо крупном размере, а также легализации денег, полученных преступным путем.
Главный бухгалтер городской поликлиники Атырау, пользуясь служебным положением, умышленно из корыстных побуждений в 2012-2023 годы присвоила вверенные ей бюджетные более 573 млн тенге, перечислив их на свои расчетные счета в банках. Полученные преступным путем эти средства легализовала путем заключения сделок в виде перечисления средств. Поликлинике был причинен ущерб в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.
В ходе рассмотрения дела подсудимая возместила 3 млн тенге.
Подсудимая признана виновной по предъявленным обвинениям и приговорена к 8 годам лишения свободы с конфискацией в пользу государства имущества, приобретенного на средства, полученные преступным путем, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с денежной и материальной ответственностью на 10 лет. Апелляция согласилась с приговором суда первой инстанции. Приговор суда вступил в законную силу", - отметили в пресс-службе.
15.10.2024, 09:08 8656
В Карагандинской области выявили незаконную регистрацию грузового автотранспорта
Фото: Depositphotos
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Караганда. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Факт незаконной первичной регистрации грузовых автотранспортных средств группой лиц выявлен Агентством по финансовому мониторингу в Карагандинской области.
Сотрудники ЦОН с целью освобождения от уплаты сбора первичной регистрации транспортного средства и утилизационных платежей вводили в интегрированную информационную систему заведомо ложные данные по VIN-кодам грузовых транспортных средств. Всего таким образом ими проведена незаконная первичная регистрация 33 грузовых автомашин. Тем самым, в местный бюджет не поступило более 315 млн тенге. Подозреваемые - бывший руководитель спецЦОН и заместитель руководителя ЦОН задержаны, судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что на имущество подозреваемых в размере 42 млн тенге наложен арест.
В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, только в текущем году факты массовой первичной регистрации транспортных средств по поддельным платежным документам без уплаты сборов были выявлены в Акмолинской, Костанайской, Алматинской, Павлодарской областях.
15.10.2024, 08:48 9696
В Шымкенте ликвидировано несколько криминальных группировок
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел с начала года в Шымкенте задержано более 10 криминальных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает Polisia.kz.
8 октября управлением по борьбе с организованной преступностью проведено задержание молодежной группировки, которая оказывала криминальное покровительство увеселительным заведениям. Получены сведения об их причастности к вымогательствам, хулиганствам и незаконному хранению оружия", - проинформировали в МВД.
11 октября задержаны участники другой преступной группы, причастные к вымогательствам у предпринимателей Шымкента. За свое криминальное покровительство они вымогали до трех миллионов тенге. В противном случае оказывали на них физическое и моральное давление.
Всего по данным фактам в органы внутренних дел доставлено 35 фигурантов, проведено более 100 обысковых мероприятий. Изъято оружие и боеприпасы.
Необходимо отметить, что с начала года в ходе пресечения деятельности криминальных групп в городе Шымкенте изъято свыше 30 единиц огнестрельного и травматического оружия, в том числе один автомат Калашникова, 15 обрезов, 11 пистолетов, два винчестера и более одной тысячи боеприпасов", - отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
14.10.2024, 20:58 23646
У жителя Атырау изъяли 70 кг осетровой рыбы
Фото: Polisia.kz
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Атырау. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках ОПМ "Бекіре" сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Атырауской области остановили подозрительный автомобиль Toyota Camry, сообщает Polisia.kz.
При проверке в салоне обнаружено 23 тушки осетровых рыб, упакованных в пять пакетов, общим весом 70 кг. В настоящее время проводится досудебное расследование, и подробности дела не подлежат разглашению в интересах следствия.
С начала ОПМ изъято почти 900 кг рыбы.
Ранее крупнейший случай браконьерства выявили в нацпарке "Бурабай". Сумма ущерба превысила 9 млн тенге.
14.10.2024, 19:51 26606
Канал незаконной миграции пресекла полиция на столичном вокзале
С начала года из страны выдворено 815 иностранцев
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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Задержаны пять жителей Астаны, которые организовали канал незаконной миграции через специализированный ЦОН для иностранцев, расположенный в здании вокзала "Нұрлы жол", сообщает Polisia.kz.
С начала 2024 года транспортные полицейские за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлекли 2438 иностранных граждан, из которых по решению суда из страны выдворено 815. Также выявлено 334 лица с двойным гражданством, по ним приняты соответствующие меры.
10 октября сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на транспорте совместно с линейным управлением полиции на станции "Астана" установили и задержали пятерых жителей столицы, которые организовали канал незаконной миграции через специализированный ЦОН для иностранных граждан, расположенный в здании вокзала "Нұрлы жол".
По факту организации незаконной миграции с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Напомним, подразделениями по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел с начала месяца пресечена деятельность нескольких преступных групп, причастных к организации незаконной миграции.
14.10.2024, 18:30 28531
Гибель 19-летнего парня в Астане: возбуждено уголовное дело
Фото: polisia.kz
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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане по факту смерти 19-летнего парня возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
13 октября текущего года на канал "102" поступило сообщение о лежащем мужчине без признаков жизни. По прибытии сотрудников полиции установлена личность погибшего. Управлением полиции района Алматы по факту смерти возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - проинформировали в полиции.
Ранее в Сети появилось видео, на котором женщина заявила, что четыре человека убили ее 19-летнего сына и выкинули тело с девятого этажа.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
14.10.2024, 17:10 30981
В Казахстан почтой пытались ввезти крупную партию наркотиков из США
Фото: Depositphotos
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Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в виде почтовых посылок пытались ввезти крупную партию наркотиков из Соединенных Штатов Америки, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
В результате оперативных мероприятий в городах Алматы, Петропавловске, Семее, Кокшетау, Шымкенте и Усть-Каменогорске задержаны лица, получавшие почтовые отправления из США, в которых под видом товаров народного потребления были наркотические средства , с целью их дальнейшего сбыта на территории страны", - сообщили в агентстве.
Подчеркивается, что из незаконного оборота изъято около 8 кг высушенной марихуаны и почти 15 кг экстракта каннабиса.
В настоящее время проводится досудебное расследование, задержаны и водворены в ИВС десять граждан РК", - добавили в АФМ.
Напомним, в прошлом году в Астану из США пытались провезти наркотики в коробке из-под игрушек.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?