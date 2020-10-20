В Туркестанской области задержаны подозреваемые в убийстве таксиста

Туркестан. 19 октября. Kazakhstan Today - Сотрудники криминальной полиции департамента полиции Туркестанской области в течение недели раскрыли убийство без вести пропавшего автовладельца и задержали подозреваемых в совершении тяжкого преступления, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть Ордабасинского отделения полиции местная жительница обратилась с заявлением о том, что без вести пропал ее брат, который выехал с места работы на автомашине "Мазда-626" и до сих пор не вернулся. Данный факт полицейские зарегистрировали в отделе полиции и приступили к розыску пропавшего мужчины", - сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области.





В ходе розыска на окраине Шымкента оперативники обнаружили сожженную автомашину пропавшего.

Впоследствии тело водителя полицейские нашли сожженным в поле возле поселка Шубарсу Ордабасинского района. Розыскное дело переквалифицировали по статье 99 УК РК (Убийство) и продолжили оперативно-розыскные мероприятия", - рассказали полицейские.

Спустя неделю в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали автомашину ВАЗ с подозреваемыми, ехавшими со стороны Жамбылской области.

Ими оказались четверо молодых людей - жителей Туркестанской области и Шымкента, ранее неоднократно судимые", - уточнили в ведомстве.

Следствием установлено, что двое из подозреваемых на одной из улиц Шымкента остановили автомашину потерпевшего и попросили подвезти.

По приезде по указанному адресу злоумышленники напали на водителя, задушили, забрали его сотовый телефон, а тело вывезли в поле и сожгли, после чего выехали в сторону мегаполиса, где в безлюдном месте подожгли автомашину и скрылись. Не останавливаясь на этом, вместе с еще двумя подельниками они совершили нападение на водителя автомашины ВАЗ и силой отобрали барсетку с 45 тысячами тенге", - проинформировали в пресс-службе.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по двум статьям УК: "Убийство" и "Грабеж". Подозреваемые взяты под стражу. Полицейскими выясняются причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Следственные действия продолжаются.

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