В Улытауской области у браконьеров изъято более 700 штук рогов сайги

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По данным Polisia.kz, 18 августа в ходе оперативной разработки сотрудниками департамента полиции Карагандинской области в поселке Кызылжар Жанааркинского района Улытауской области задержаны участники преступной группы, которые на протяжении нескольких лет на территории Улытауской и Карагандинской областей занимались незаконной охотой на сайгу.
Участники преступной группы периодически осуществляли отстрел сайги c целью получения ее дериватов в виде рогов, которые сбывали в южные регионы для дальнейшей реализации в КНР", - проинформировали в полиции.
Установлено, что добытые преступным путем рога сайги фигуранты оценивали от 80 до 100 тысяч тенге за килограмм.
В настоящее время проведено шесть обысковых мероприятий. Задержаны три участника в возрасте 34-46 лет, еще трое объявлены розыск. Изъято 150 кг рогов сайги в количестве 732 штук. Кроме того, сотрудниками полиции у подозреваемых изъяты весы, холодное оружие (нож), незарегистрированное оружие, автомототехника", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 339-1 УК РК. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет с конфискацией имущества.
Расследованием занимаются следователи департамента полиции Карагандинской области. Напоминаем, в феврале этого года карагандинские полицейские в этом же районе задержали группу браконьеров, у которых изъяли 844 штуки рогов сайги.