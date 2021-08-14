В Уральске экс-начальника управления госдоходов уличили в коррупции

УРАЛЬСК. 13 АВГУСТА - Бывший начальник управления государственных доходов Уральска приговорен к штрафу по коррупционному делу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как пишет региональное издание "Уральская неделя ", 49-летний Нурлан Алхиев был задержан 5 марта сотрудниками департамента агентства РК по противодействию коррупции при получении взятки в размере 430 тыс. тенге от директора ТОО "Сауда Ет" за снятие ограничения деятельности и дальнейшее покровительство.

В 2020 году у ТОО "Сауда Ет" имелись взаиморасчеты с контрагентами ТОО "Caspi Shelf Industrial" и ТОО "Batys KazProduct" с высокой степенью риска, по этой причине был заблокирован счет, а также по причине просрочки срока исполнения уведомления. Алхиев потребовал от учредителя ТОО "Сауда Ет" А. Слеты тысячу долларов за снятие ограничения со счет, но позже, осознав, что это сделать невозможно, вернул эти деньги директору компании. В момент возвращения денег его задержали сотрудники антикоррупционной службы.

Судья Наиля Джунусова признала Алхиева виновным в совершении коррупционного преступления и охарактеризовала его действия как "тяжкое коррупционное деяние", приговорив его к штрафу в 23 650 000 тенге. Алхиев пожизненно лишен права занимать должность на государственное службе и в органах самоуправления.

Судья постановила освободить Алхиева из-под стражи в зале суда.

На должность начальника управления госдоходов Уральска Алхиев был назначен 30 октября 2020 года.

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