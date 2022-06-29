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В Уральске ликвидировали притон для занятия проституцией

28.06.2022, 17:52 11431
В Уральске ликвидировали притон для занятия проституцией
Фото: Polisia.kz
УРАЛЬСК. 28 ИЮНЯ - Управлением криминальной полиции на территории Уральска задержаны двое граждан, которые с мая по июнь предоставляли за деньги девушек, оказывающих платные интимуслуги в различных саунах и квартирах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что группа действовала исключительно указаниям организатора, который распределил роли, график работы и заработанную плату каждому, сообщает Polisia.kz
 
В настоящее время проводится комплекс следственных действий в рамках уголовного дела, зарегистрированного по статье 309, часть 2, УК РК.
 
 

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Игровые терминалы с оборотом в 10 млн тенге незаконно устанавливали в магазинах Нур-Султана

29.06.2022, 09:29 2276
Игровые терминалы с оборотом в 10 млн тенге незаконно устанавливали в магазинах Нур-Султана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 ИЮНЯ - Уголовное дело по обвинению двух жителей столицы по факту организации незаконного игорного бизнеса в виде игровых терминалов без использования разрешительных документов завершено столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Изъяты 23 игровых терминала с денежными средствами в сумме 800 000 тенге, располагавшиеся в магазинах города Нур-Султана. Сумма незаконного дохода от размещения данных игровых терминалов составила 10 216 000 тенге", - информирует пресс-служба АФМ.

 
По информации ведомства, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества.
 

Вооруженного рэкетира-вымогателя задержали в Нур-Султане

28.06.2022, 16:10 13956
Вооруженного рэкетира-вымогателя задержали в Нур-Султане
Фото: telegram/ANTIKOR News
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Сотрудники антикоррупционной службы задержали члена преступной группы, вымогавшего деньги у предпринимателя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проведена спецоперация по изобличению представителя криминальной группировки, который требовал от предпринимателя денежные средства, предназначавшиеся в качестве взятки руководству одного из субъектов квазигоссектора столицы за признание победителем в конкурсе о государственных закупках. 25 июня указанное лицо задержано с поличным при получении 15 миллионов тенге и с санкции следственного суда заключено под стражу", - сообщили в Антикоре

 
У задержанного обнаружены и изъяты незарегистрированное боевое огнестрельное оружие - пистолеты марки ТТ и Smith & Wesson и патроны к ним, а также муляж самодельного взрывного устройства, кастет, ножи и другие виды холодного оружия.
 
Итоговое решение о виновности будет определено судом.
 

Два студента вуза попались на фасовке "синтетики" в Шымкенте

28.06.2022, 15:11 14546
Фото: Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 28 ИЮНЯ - В Шымкенте задержаны два закладчика наркотиков, пытавшихся закопать "синтетику" под кустами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Шымкента при проведении рейдовых мероприятий в рамках ОПМ "Карасора" задержали двоих парней, которые прятали в раскопанной яме под кустами наркотики. При проверке в карманах у молодых мужчин найдено 6 обмотанных скотчем пакетиков с 168 свертками с синтетическими наркотиками", - сообщает Polisia.kz.

 
Оказалось, что такие пакеты с расфасованными наркотическими средствами задержанные оставляли в тайниках для закладчиков. 
 

При обыске в арендованной квартире у подозреваемых полицейские изъяли 52 полиэтиленовых пакетика с таблетками экстази, порошкообразным мефедроном и гашишем. Кроме того, в квартире найдены весы, термоусадочные трубки, изолента и скотчи для расфасовки наркотиков. Общий вес изъятой "синтетики" составил более 300 граммов", - сообщили в полиции. 

 
Следствие установило, что подозреваемые реализовывали наркотики не только на территории Шымкента, но и в Туркестанской области.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств". Совершение данного преступления наказывается лишением свободы.
 

Более 500 кг осетра изъяли у браконьеров в Атырау

28.06.2022, 14:59 14971
Более 500 кг осетра изъяли у браконьеров в Атырау
Фото: facebook/Комитет рыбного хозяйства РК
АТЫРАУ. 28 ИЮНЯ - Рыбинспекторы ночью задержали на реке Урал судно, в котором обнаружили более 500 кг рыбы осетровых пород. Троим браконьерам удалось скрыться, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Рейд на реке проводила Жайык-Каспийская межобластная бассейновая инспекция, сообщает Комитет рыбного хозяйства РК. 
 

Инспекторы заметили маломерное судно типа "Байда" без опознавательных номеров с двумя подвесными моторами "Ямаха-200", которое двигалось на большой скорости со стороны Каспийского моря по направлению в город. На требования государственных инспекторов судно не остановилось. В районе поселка Дамба лодка пришвартовалась к берегу, из нее выпрыгнули трое неизвестных лиц, которые после скрылись", - рассказали в комитете. 

 
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. 
 

В результате досмотра плавсредства обнаружена рыба осетровых видов общим весом 533,95 кг и навигационный прибор", - проинформировали в комитете.


Правоохранительными органами проводится досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) и мероприятия по установлению виновных лиц.
 

В Алматы за месяц выявлено 99 килограммов наркотиков

28.06.2022, 14:22 15991
В Алматы за месяц выявлено 99 килограммов наркотиков
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 28 ИЮНЯ - В Алматы в ходе антинаркотического месячника выявлено 99 килограммов наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В течение этого месяца также были усилены оперативные позиции по разоблачению наркодельцов, сообщает Polisia.kz
 

Всего за указанный период из незаконного оборота изъято более 99 килограммов наркотических средств, в том числе: более 89 килограммов марихуаны, 8,5 килограмма гашиша, свыше 12 килограммов синтетических наркотиков, а также 735 кустов конопли и 37 кустов опия" , - проинформировал заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Сагындык Аяганов. 

 
По его словам, также выявлено 3 факта сбыта наркотических средств, 3 факта их культивирования, 2 факта хранения наркотиков в особо крупном размере, 1 факт пропаганды наркотических средств, а также 13 наркопроступков.

 

За системную коррупцию осуждены семь сотрудников инспекции транспортного контроля по ВКО

28.06.2022, 13:55 16631
За системную коррупцию осуждены семь сотрудников инспекции транспортного контроля по ВКО
Фото: Depositphotos
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 ИЮНЯ - За системную коррупцию осуждены семь сотрудников инспекции транспортного контроля по Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Они с июля по сентябрь 2021 года в группе лиц по предварительному сговору получали от грузоперевозчиков взятки в сумме от 10 до 300 тысяч тенге за беспрепятственное передвижение по территории области и общее покровительство", - проинформировали в пресс-службе Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. 

 
В пресс-службе отметили, что это наиболее часто используемая схема увода от ответственности, выявленная в ходе внешнего анализа коррупционных рисков, проведенного антикоррупционной службой ВКО. 
 
Кроме того, в ходе анализа установлено, что инспекторы не соблюдают порядок видеофиксации во время проверочных мероприятий.
 

Практически во всех случаях фиксировали только процесс остановки транспортного средства и запроса необходимых документов. Сама процедура контроля не фиксировалась, а по имеющимся 289 видеозаписям установлены несоответствия в датах и времени", - сообщили в агентстве. 

 
По итогам проведенного внешнего анализа коррупционных рисков в адрес ИТК внесены рекомендации по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.
 

В Казахстане на одном из сайтов продавались новорожденные дети

28.06.2022, 13:49 17206
В Казахстане на одном из сайтов продавались новорожденные дети
АЛМАТЫ. 28 ИЮНЯ - В Республике Казахстан выявлен сайт, на котором размещались объявления о продаже новорожденных детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Изучение предложений показало, что молодые женщины, желающие отказаться от своих новорожденных детей, предлагали их "приобрести" в нарушение установленного законом порядка, без соответствующего решения уполномоченных органов и суда", - проинформировали в пресс-службе прокуратуры Алматы. 

 
Кроме того, по данным прокуратуры, на сайте также опубликованы массовые объявления людей, которые хотят усыновить детей таким образом. 
 

Согласно статье 196 кодекса РК "О браке (супружестве) и семье" рождение найденного, брошенного (отказного) ребенка должно быть зарегистрировано по заявлению органов внутренних дел, органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, администрации организации образования или медицинской организации, в которую помещен ребенок, не позднее семи суток со дня обнаружения, отказа или оставления", - сообщили в пресс-службе. 

 
Также в соответствии с пунктом 4 статьи 2 закона "О средствах массовой информации" использование средств массовой информации в целях совершения уголовных и административных правонарушений запрещается. 
 

В этой связи прокурор Алатауского района обратился в суд с заявлением о признании сайта незаконным и прекращении его деятельности на территории Казахстана. Судом заявление надзорного органа удовлетворено", - проинформировали в прокуратуре Алматы. 

 
Сообщается, что материалы направлены в правоохранительные органы для проведения проверки на предмет совершения преступления, предусмотренного статьей 128 УК РК, то есть торговля людьми. 
 
Отмечается, что за данное уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
 

В Атырауской области директор ТОО "Жайык Жарыгы" присвоил имущество в крупном размере

28.06.2022, 12:51 17016
В Атырауской области директор ТОО "Жайык Жарыгы" присвоил имущество в крупном размере
Фото: Depositphotos
АТЫРАУ. 28 ИЮНЯ - Расследование уголовного дела в отношении директора ТОО "Жайык Жарыгы" завершено департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Приговором суда директор товарищества признан виновным, назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. В соответствии с требованиями статьи 63 УК приговор считается условным", - проинформировали в пресс-службе АФМ. 

 
По данным агентства, в 2019 году руководитель ТОО победил в тендере по госзакупу для проведения освещения города Кульсары Атырауской области на сумму более 150 млн тенге. 
 

Однако он, нарушив требования законодательства, установил несоответствующий по типу и по качеству товар и присвоил вверенное ему имущество в крупном размере. Своими действиями причинил ущерб государству в сумме более 4 млн тенге", - сообщили в пресс-службе.

 

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