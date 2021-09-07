В Уральске медработник поликлиники изготовил более 15 поддельных паспортов вакцинации

УРАЛЬСК. 6 СЕНТЯБРЯ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области выявлен очередной факт подделки паспортов вакцинации сотрудником одной из поликлиник Уральска, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Медработник по предварительному сговору с группой лиц вносил заведомо ложные сведения в журнал отметок о получении вакцинации в электронном модуле "Вакцинация" МЗ РК за денежное вознаграждение", - сообщает пресс-служба АФМ РК.

По информации ведомства, выданы фиктивные электронные паспорта вакцинации более 15 лицам.

Отмечается, что основная масса заказчиков - это работники дошкольных организаций и сферы торговли.

На сегодняшний день Агентством по финансовому мониторингу по фактам подделки паспортов вакцинации начато 26 досудебных расследований в 13 регионах страны. Уголовная ответственность грозит 86 лицам", - добавили в пресс-службе.





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