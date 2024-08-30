В Уральске осудили главу режимного отдела колонии

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Алматы. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Гульмира Сатыбалды - бывшая супруга Кайрата Сатыбалды племянника Нурсулата Назарбаева приговорена к 12 годам тюрьмы за незаконное лишение свободы, самоуправство и вымогательство, - Гульмира Сатыбалды - бывшая супруга Кайрата Сатыбалды племянника Нурсулата Назарбаева приговорена к 12 годам тюрьмы за незаконное лишение свободы, самоуправство и вымогательство, сообщает специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы.





Как рассказали в пресс-службе суда, в 2011 году Гульмира Сатыбалды обратилась к потерпевшему с предложением о совместном ведении бизнеса. Стороны договорились разделить доли участия в АО. Она стала неофициальным владельцем 34% акций.





В 2019 году подсудимая обвинила партнера в хищении 5 млрд тенге. Затем, вступив в предварительный сговор с личным помощником, приставила к потерпевшему охранников, отобрала средства связи. На протяжении 165 дней незаконно удерживала потерпевшего в его доме в полной социальной изоляции. В результате был нанесен тяжкий урон психическому состоянию потерпевшего.





В период незаконного лишения свободы Сатыбалды путем вымогательства завладела деньгами и имуществом потерпевшего и его близких. В результате причинила материальный ущерб на 217,9 млн тенге, что является особо крупным размером.





Кроме того, подсудимая принудила потерпевшего переоформить права на имущество и уставные доли на третьих лиц, аффилированных с нею, причинив особо крупный материальный ущерб в размере 1,2 млрд тенге.





Отмечается, что Гульмира Сатыбалды и ее сообщник свою вину в суде не признали.





Приговором суда обвиняемая приговорена к 12 годам лишения свободы c конфискацией имущества. А ее помощник проведет в тюрьме девять лет.





Также суд взыскал с осужденной материальный ущерб в сумме 2,6 млрд тенге в пользу потерпевшего, в счет компенсации морального вреда - 10 млн тенге, а с ее помощника - 2 млн тенге.





По гражданскому иску потерпевших К. и А. с подсудимой взыскан материальный ущерб в размере 233 млн и 109 млн тенге соответственно", - добавили в суде.