В Уральске осужденный пытался подкупить сотрудника колонии

Уральск. 17 сентября. Kazakhstan Today - Сотрудники группы собственной безопасности ДУИС по ЗКО и Антикоррупционной службы пресекли факт незаконного вознаграждения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ДУИС по ЗКО, в сентябре в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, был установлен перевод денег на банковский карточный счет должностного лица, в размере 30 000 тенге. Отправителем оказался осужденный, отбывающий наказание в учреждении РУ - 170/3 ДУИС по ЗКО.

В департаменте УИС по ЗКО пояснили, что эти деньги были предназначены за возврат изъятого запрещенного предмета и сокрытия этого факта.

О данном факте сотрудник колонии, в письменной форме, доложил руководству и представителю Собственной безопасности ДУИС области, а также в Антикоррупционную службу", - отметил начальник департамента УИС по ЗКО А. Изтлеуов.

В отношении взяткодателя начато досудебное расследование по части 1 статьи 367 УК РК.

26 августа начальник колонии "Черный беркут" был задержан за коррупцию.

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