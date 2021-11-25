В Уральске предприятие уклонилось от налогов на 170 млн тенге

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Гражданин О. Бессонов от имени своего предприятия заключил мнимые сделки на поставку грунта и строительные работы с ТОО "Бура Строй", которое являлось подрядчиком по строительству следственного изолятора в городе Уральске на 1500 мест. Вместе с тем фактически строительные работы по договорам проведены не были", - сообщает пресс-служба АФМ РК.
По информации ведомства, государству нанесен ущерб на 170 млн тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет.
Бессонов приговорен к 1,5 годам ограничения свободы", - добавили в пресс-службе.
Директор ТОО в Нур-Султане нанесла ущерб государству в 900 млн тенге, выписывая фиктивные счета-фактуры.