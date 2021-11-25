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В Уральске предприятие уклонилось от налогов на 170 млн тенге

24.11.2021, 11:43 39745
В Уральске предприятие уклонилось от налогов на 170 млн тенге
Фото: a-byhgalter.ru
УРАЛЬСК. 24 НОЯБРЯ - Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области пресечены незаконные действия директора ТОО "ЗападСтройКазахстан" по выписке фиктивных счетов-фактур, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Гражданин О. Бессонов от имени своего предприятия заключил мнимые сделки на поставку грунта и строительные работы с ТОО "Бура Строй", которое являлось подрядчиком по строительству следственного изолятора в городе Уральске на 1500 мест. Вместе с тем фактически строительные работы по договорам проведены не были", - сообщает пресс-служба АФМ РК.

 
По информации ведомства, государству нанесен ущерб на 170 млн тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет. 
 

Бессонов приговорен к 1,5 годам ограничения свободы", - добавили в пресс-службе. 

 
 

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ОПГ нанесла ущерб государству в 2 миллиарда тенге

25.11.2021, 19:25 1513
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 25 НОЯБРЯ - Территориальным департаментом Агентства по Восточно-Казахстанской области совместно с прокуратурой области пресечена деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур в период с 2017 по 2019 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Следствием установлено, что члены ОПГ зарегистрировали предприятия на территории Усть-Каменогорска и Алматы на номинальных директоров, сообщает пресс-служба АФМ РК . 
 
В дальнейшем от их имени выписывали фиктивные бухгалтерские документы в адрес других предприятий-контрагентов, за что получали до 1,5% от общей суммы оборота.
 
Предварительный ущерб государству в виде неуплаченных налогов составляет свыше 2 млрд. тенге. 
 
Ведется следствие.

Ранее в Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, нанесших государству ущерб на три миллиарда тенге.
 

В Шымкенте молодую девушку зарезали на съемной квартире

25.11.2021, 17:24 17416
В Шымкенте молодую девушку зарезали на съемной квартире
Фото: sonkukabarlar.kg
ШЫМКЕНТ. 25 НОЯБРЯ - В Шымкенте на съемной квартире обнаружено тело молодой женщины. Мертвую девушку нашла хозяйка квартиры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает otyrar.kz, 25 ноября, в 01.30, в съемной квартире, расположенной по адресу: Республика, 16, обнаружено тело девушки 20-25 лет с ножевыми ранениями. Она скончалась на месте происшествия.
 
Хозяйка квартиры сообщила, что потерпевшая сняла жилье на 3 дня. По одной из версии, на эту съемную квартиру девушка приехала с парнем и, возможно, между ними произошел конфликт.
 
Два первых дня девушка еще выходила на связь с хозяйкой квартиры и ничего подозрительного в ее голосе не было. 
 

Хозяйка забила тревогу, когда девушка на третий день перестала отвечать на звонки. Запасным ключом женщина открыла дверь и была шокирована увиденным. В зале лежал окровавленный труп девушки. Приехавшая бригада медиков констатировала, что тело пролежало в квартире около суток".

 
Ведется поиск возможных подозреваемых и свидетелей. Детали происшествия полицейские пока не сообщают.
 
Ранее сообщалось, что в Алматы жестоко убили девушку.
 

В Жамбылской области мать незаконно отдала ребенка в другую семью

25.11.2021, 17:03 12826
В Жамбылской области мать незаконно отдала ребенка в другую семью
Фото: krivoe-zerkalo.ru
ТАРАЗ. 25 НОЯБРЯ - В Жамбылской области 22-летняя девушка незаконно отдала своего ребенка в другую семью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, сотрудниками полиции Жамбылской области задержана 22-летняя местная жительница, которая, родив ребенка в 2018 году, незаконно отдала его третьему лицу на воспитание в другую семью. Девушка дала признательные показания.
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 135 УК РК (Торговля несовершеннолетними). 
 
 

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