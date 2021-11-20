Следствием установлено, что Д. Курмангужинова в период с 2017 по 2018 годы оформляла мнимые сделки с различными компаниями от имени товарищества", - рассказали в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.
Директор ТОО в Нур-Султане нанесла ущерб государству в 900 млн тенге, выписывая фиктивные счета-фактуры
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султану завершено уголовное дело в отношении директора ТОО "АйДи Строй 2030" по факту выписки фиктивных бухгалтерских документов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным ведомства, государству причинен ущерб на сумму свыше 900 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов.
Обвиняемой назначено наказание - лишение свободы на 3,5 года.
В ВКО ликвидирована ОПГ, нанесшая ущерб государству на сумму свыше 900 миллионов тенге