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В Уральске скончался второй пострадавший в драке во дворе многоэтажки

17.02.2021 8749
В Уральске скончался второй пострадавший в драке во дворе многоэтажки
Уральск. 17 февраля. Kazakhstan Today - Скончался второй пострадавший в драке во дворе многоэтажки в Уральске, передает Kazakhstan Today.
 
Мужчина умер спустя 10 дней после случившегося, сообщает портал "Мой Город".
 
Драка произошла 6 февраля во дворе дома №58-а по улице Х. Доспановой. 27-летний житель города нанес ножевые ранения другому мужчине, после чего тот скончался на месте. Кроме этого, в драке были ранены еще четверо мужчин, которые были доставлены в Областную клиническую больницу.
 
Тогда полицейские начали досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).
 
Вчера стало известно о том, что скончался еще один пострадавший. Мужчина умер 15 февраля. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что дело переквалифицировано на часть 2 статьи 99 УК РК (Убийство двух и более лиц).
 

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