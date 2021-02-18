В Уральске скончался второй пострадавший в драке во дворе многоэтажки

Уральск. 17 февраля. Kazakhstan Today - Скончался второй пострадавший в драке во дворе многоэтажки в Уральске, передает Kazakhstan Today.

Мужчина умер спустя 10 дней после случившегося, сообщает портал " Мой Город ".

Драка произошла 6 февраля во дворе дома №58-а по улице Х. Доспановой. 27-летний житель города нанес ножевые ранения другому мужчине, после чего тот скончался на месте. Кроме этого, в драке были ранены еще четверо мужчин, которые были доставлены в Областную клиническую больницу.

Тогда полицейские начали досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).

Вчера стало известно о том, что скончался еще один пострадавший. Мужчина умер 15 февраля. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что дело переквалифицировано на часть 2 статьи 99 УК РК (Убийство двух и более лиц).

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