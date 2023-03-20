В Уральске сын судьи оказался среди подозреваемых по делу о смерти молодого человека

Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 96 млн тенге

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Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором суда № 2 Медеуского района города Алматы за получение взятки осужден временно исполняющий обязанности заместителя руководителя управления экологии и окружающей среды города Алматы. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 96 млн тенге, - Приговором суда № 2 Медеуского района города Алматы за получение взятки осужден временно исполняющий обязанности заместителя руководителя управления экологии и окружающей среды города Алматы. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 96 млн тенге, сообщает Агентство по противодействию коррупции Республики Казахстан.





За дачу взятки также приговорены к штрафам в сумме более 73 млн и 64 млн тенге руководители ТОО "Экосервис-С" и ТОО "Компания Стройтекс". За посредничество во взяточничестве менеджер ТОО "Eco Almaty" к штрафу в размере 32 млн тенге. Общая сумма штрафа для осужденных составила более 265 млн. Указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора", - рассказали в пресс-службе Антикора.





По информации ведомства, чиновник путем обмана и злоупотребления доверием получил от представителя ТОО "Реннесанс плюс" около 5 млн тенге за предоставление земельных участков на территории жилых комплексов города Алматы для сбора и сортировки твердо-бытовых отходов.





Также получил взятку в размере более 3 млн тенге от директора ТОО "Компания "Стройтекс" через посредника за общее покровительство по ранее заключенному договору о государственных закупках на разработку ПСД административного здания управления экологии и окружающей среды города Алматы.





При неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы (приговор суда не вступил в законную силу)", - добавили в ведомстве.