Уральск. 22 октября. Kazakhstan Today - В Уральске вооруженные люди расстреляли мужчину, передает Kazakhstan Today.

Ночная пальба из дробовика взбудоражила жителей Уральска. Пострадал 24-летний мужчина. Сейчас он в тяжёлом состоянии в реанимации. Очевидцы рассказали, как пытались его укрыть от разъярённых преследователей. Полиция задержала 20 участников конфликта, сообщает телеканал " Астана ".

Момент стрельбы запечатлели видеокамеры.

Бежит мальчик - спрячьте меня. Забежал, он его спрятал - сменщик. Забежало за ним 4 или 5 человек, на камере видно. Нашли его, тут полиция приехала и забрала всех. Вызвали полицию наши руководители", - рассказал сторож Борис Федурко.





У 24-летнего мужчины диагностировали огнестрельное ранение. Задеты внутренние органы. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжёлое.

В экстренном порядке был взят на операцию, при операции выявлены множественные ранения левого лёгкого, диафрагмы желудка, тонкого, толстого кишечника, почки, селезёнки. Прооперировали, сейчас он находится в реанимации", - сообщил заведующий отделением сосудистой хирургии областной многопрофильной больницы Ербол Есеев.

Полицейские задержали всех участников конфликта - 20 человек. Сейчас решается вопрос о водворении их в изолятор. Расследование ведется по статье "Хулиганство".

На место был направлен ближайший наряд полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления полиции Уральска все участники инцидента установлены и задержаны", - сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков.

Мотивы преступления выясняют. Известно лишь, что этому предшествовал конфликт между мужчинами. На какой почве - в интересах следствия не сообщают.

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