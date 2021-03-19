В Усть-Каменогорске полицейские изъяли у молодого человека кистень

Усть-Каменогорск. 18 марта. Kazakhstan Today -В начале марта в Ульбинский отдел полиции УП Усть-Каменогорска поступила информация о том, что сотрудниками патрульной полиции при патрулировании был задержан 20-летний парень, у которого при личном досмотре был изъят выдвижной металлический предмет, похожий на дубинку, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции ВКО, согласно заключению эксперта, изъятый предмет изготовлен по типу полицейского кистеня, является ударно-раздробляющим холодным оружием, изготовлен заводским способом.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 287 УК РК.

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