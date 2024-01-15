14.01.2024, 10:19 18526
В Усть-Каменогорске средь бела дня произошло убийство
Фото: pixabay.com
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Усть-Каменогорск. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во дворе жилого дома в Усть-Каменогорске расстреляли мужчину. По предварительной информации, убийство совершено на почве ревности, сообщает департамент полиции Восточно-Казахстанской области.
13 января в 15.07 в полицию поступил вызов, что возле первого подъезда на улице Казахстан, 98/2, лежит мужчина в крови. По приезде обнаружено тело мужчины 1990 года рождения", - проинформировали в ДП ВКО.
В соцсетях распространяется видео с камеры наблюдения, на котором видно, что в мужчину стреляли в упор. После нескольких выстрелов нападавший ударил жертву оружием.
По предварительным данным, огнестрельные ранения зафиксированы в области подбородка и шеи.
По данному факту задержан мужчина 1997 года рождения. Как сообщили в полиции, предварительный мотив преступления - ревность.
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13.01.2024, 19:05 45416
Казахстанского "вора в законе" задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Находившегося 10 лет в международном розыске "вора в законе" Самаркана Ахметова задержали в аэропорту Алматы.
13 января в Международном аэропорту города Алматы при попытке пересечения государственной границы по поддельным документам задержан гражданин Республики Казахстан С.Ш. Ахметов 1970 года рождения, находившийся в международном розыске с 2013 года за совершение особо тяжких преступлений", - сообщает Polisia.kz.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания города Алматы.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Позже журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале сообщил, что задержанный является "вором в законе", известным в криминальных кругах как Самар.
Zakon.kz со ссылкой на "Свидетель.kz" сообщает, что Ахметов был "коронован" в середине марта 2012 года на одном из островов греческого архипелага.
Информацию о том, что криминальный авторитет с таким именем действительно известен казахстанской полиции, подтвердил в 2012 году занимавший тогда должность начальника управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЗКО Рауан Мусин, сообщил источник.
Ранее МВД РК сообщило, что с начала года в Казахстане задержаны 58 разыскиваемых преступников, в том числе совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.
13.01.2024, 14:11 52811
Двух иностранцев задержал КНБ за организацию нарколаборатории в Алматы
Подозреваемых задержали с поличным во время изготовления наркотиков
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Алматы. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Комитета национальной безопасности Алматы задержал двух иностранных граждан, организовавших нарколабораторию в частном доме, сообщает пресс-служба ведомства.
3 января 2024 года в арендованном частном доме близ г. Алматы оперативниками во время изготовления наркотиков с поличным задержаны двое иностранных граждан. В ходе обысков из незаконного оборота изъято 30 кг готовой продукции - психотропного вещества "альфа-PVP", а также более 5,5 тонны прекурсоров", - говорится в информации КНБ.
Производители собирались продавать наркотики через интернет.
Оба фигуранта арестованы. Проводится досудебное расследование.
Напомним, на днях сотрудники по борьбе с наркопреступностью пресекли крупный канал поставки синтетических наркотиков из Алматы в столицу.
Ранее сообщалось, что в 2023 году КНБ Казахстана ликвидировал свыше 30 международных каналов поставки наркотиков.
13.01.2024, 09:41 57311
Особо опасен: в Казахстане с начала года задержаны 58 разыскиваемых преступников
Фото: Polisia.kz
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года задержаны 58 разыскиваемых преступников, в их числе подозреваемые в тяжких и особо тяжких преступлениях, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
В узбекском городе Учкурагане местные полицейские совместно с сотрудниками криминальной полиции Алматинской области задержали гражданина Узбекистана, разыскиваемого за двойное убийство. Мужчина в 2012 году, находясь на заработках в Енбекшиказахском районе Алматинской области, в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в дом пенсионеров, совершил убийство и похитил денежные средства", - рассказал Polisia.kz заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Руслан Назаров.
Также столичные полицейские совместно с костанайскими коллегами задержали директора и учредителя одного из ТОО. В 2020 году задержанный под предлогом инвестирования и бронирования квартир в проектно-планировочном жилом комплексе в Астане совместно с руководителями двух других ТОО, которые также были ранее задержаны полицией и находятся под следствием, завладели деньгами 144 дольщиков на сумму более 4 млрд тенге.
Также сотрудники криминальной полиции установили местонахождение 30 без вести пропавших лиц.
Ранее АФМ объявило в розыск экс-директора "Алматыэлектротранс" Берикхана Мурзакаримова.
В прошлом году из Сербии в Казахстан были экстрадированы двое участников преступной группы, связанной с деятельностью букмекерской конторы Olimp.kz. Их подозревают в организации незаконного игорного бизнеса на территории Казахстана.
12.01.2024, 18:24 75406
Пытался изнасиловать девочку с ДЦП: жителю Атырау вынесли приговор
Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы
Фото: Depositphotos
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Атырау. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жителю Атырау, который пытался изнасиловать девочку с детским церебральным параличом, вынесли приговор, сообщили в пресс-службе суда Атырауской области.
Вина подсудимого полностью доказана показаниями малолетней потерпевшей и ее законного представителя, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, заключениями экспертиз", - цитирует портал "Мой город" сообщение пресс-службы.
Сам подсудимый вину свою признал. Окончательно ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.
Напомним, вопиющий случай произошел 6 декабря 2022 года в микрорайоне Авангард города Атырау. Полицейские задержали человека, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку. Мама везла дочь на уроки, вышла на несколько минут из авто. Девочка была в машине, в это время мужчина сел в авто и уехал вместе с ребенком. Как сообщили соседи, девочка - инвалид детства и страдает ДЦП.
12.01.2024, 11:10 84281
Гибель студента в Щучинске: суд пройдет в закрытом режиме
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Суд по резонансному делу о гибели 19-летнего студента из Щучинска пройдет в закрытом режиме, сообщили в пресс-службе Бурабайского районного суда Акмолинской области.
Постановлением суда судебные заседания по данному уголовному делу будут проводиться в закрытом судебном разбирательстве. Приговор суда будет провозглашен и разъяснен публично", - проинформировали в суде.
Как пояснили в пресс-службе, закрытое судебное разбирательство допускается по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних, а также в случаях, когда этого требуют интересы безопасности потерпевшего, свидетеля или других участвующих в деле лиц.
Нормами статьи 532 УПК (Ограничение гласности по делам несовершеннолетних) предусмотрено, что на всех этапах уголовного судопроизводства должно соблюдаться право несовершеннолетнего подсудимого на конфиденциальность", - добавили в суде.
Напомним, в соцсетях появилось обращение матери погибшего Романа Бодагова к президенту Казахстана и главе МВД. Она сообщила, что ее сын подвергался неоднократному вымогательству, и предположила, что его убили.
Позже президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели юноши.
С этой целью создана специальная следственно-оперативная группа из числа сотрудников центрального аппарата МВД и областного департамента полиции.
12.01.2024, 09:06 88346
Миллион долларов вымогали у предпринимателей в ЗКО
Фото: Polisia.kz
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Уральск. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Западно-Казахстанской области задержали сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью по подозрению в вымогательстве миллиона долларов США у учредителей ТОО, занимавшихся мясным животноводством, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, подозреваемого задержали при получении денег в салоне автомашины Toyota Mark ІІ. При обыске транспортного средства в кармане левого переднего пассажирского сиденья обнаружено 4 млн тенге. Кроме того, в борсетке подозреваемого обнаружено 50 тысяч тенге.
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 194, часть 4, УК РК (Вымогательство). Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в Караганде преступная группа вымогала деньги у шахтеров.
12.01.2024, 08:11 89821
Дело о хищении 5 млрд тенге при строительстве метро в Алматы направлено в суд
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Алматы. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой в прошлом году было завершено расследование в отношении должностных лиц КГП "Метрополитен", АО "Алматыметрокурылыс" по фактам хищения бюджетных средств, дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе главной транспортной прокуратуры.
Завершено расследование в отношении должностных лиц КГП "Метрополитен", АО "Алматыметрокурылыс" и других лиц по фактам хищения бюджетных средств на сумму более 5 млрд тенге и выписки фиктивных счетов-фактур при строительстве Метрополитена города Алматы. Материалы уголовного дела направлены в суд", - проинформировали в ходе заседания коллегии ведомства.
Было отмечено, что за 2023 год по линии транспортной прокуратуры государству возвращены активы на сумму более 53 млрд тенге.
Напомним, летом 2022 года сообщалось о том, что департамент экономических расследований по Алматы ведет расследование двух уголовных дел в отношении АО "Алматыметрокурылыс" по статье 189, часть 4, пункт 2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере).
11.01.2024, 20:22 100611
Вейпы на сумму свыше 35 млн тенге конфисковали в Костанайской области
Фото: Depositphotos
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Костанай. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ по Костанайской области пресек преступную деятельность иностранцев Рябчикова А.Б. и Лейкина Г.В. Они с 2022 года по настоящее время завозили из России в Костанай вейпы с содержанием никотина, табачные смеси, курительные электронные устройства, запрещенные к обороту на территории Казахстана без соответствующей маркировки и налогообложения, сообщает пресс-служба АФМ.
Иностранцы завозили курительные устройства под видом товаров народного потребления без оплаты акцизного налога и налога на добавленную стоимость.
Незаконно везенную подакцизную продукцию продавали на территории области и в соседних областях Казахстана.
При завозе и сбыте крупной партии вейпов на сумму 35,2 млн тенге нарушителей задержали сотрудники Костанайского департамента.
Приговором суда Рябчиков А.Б. и Лейкин Г.В. признаны виновными и приговорены к наказанию в виде штрафа.
В начале января попытку ввоза из Кыргызстана вагона табачных изделий стоимостью более 808 млн тенге без сопроводительных документов пресекли сотрудники департамента АФМ по Жамбылской области.
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В Казахстане на Новый год официальными выходными являются 1 и 2 января. Считаете ли вы достаточными короткие выходные на Новый год в РК? Насколько с Вашей точки зрения необходимы такие ограничения?