В ВКО экс-сотрудник кладбища обворовывал могилы

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 7 ИЮЛЯ - В начале июня 2021 года сотрудниками отделения криминальной полиции Глубоковского района был задержан 26-летний житель Усть-Каменогорска, который неоднократно совершал кражи чугунных и металлических ограждений с мест захоронения на кладбищах Глубоковского и Уланского районов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Гражданин ранее работал копщиком могил и хорошо ориентировался на кладбище, знал о новых захоронениях. Кражи ограждений он совершал в основном в утреннее время, когда на кладбищах никого нет. Похищенные оградки он сдавал в пункты приема металла, а вырученные деньги тратил на собственные нужды, сообщает Polisia.kz

В настоящее время указанному лицу инкриминируется более 20 эпизодов. С санкции суда он взят под стражу и в отношении него проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК (Кража, совершенная неоднократно), наказание по которой предусматривает до 7 лет лишения свободы", - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

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