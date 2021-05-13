В Семее вандалы разгромили могилу известного абаеведа

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СЕМЕЙ. 12 МАЯ - В этом году исполняется 105 лет со дня рождения выдающегося ученого, основоположника научного абаеведения, сподвижника Мухтара Ауэзова, члена Союза писателей СССР, общественного деятеля, писателя, поэта, драматурга, переводчика, педагога и основоположника абаеведения в казахской литературе Кайыма Мухамедханова. И в этот года могила ученого в Семее вновь подверглась вандализму, передает KAZAKHSTAN TODAY.

И если раньше вандалы разрушали ограждение, то теперь неизвестные разбили на две части надгробную мраморную плиту, сообщает Semey News

Это определенно сделал кто-то из вандалов намеренно, ведь невозможно, чтобы мрамор сломался сам по себе. Здесь нет никакого движения, которое могло бы привести к таким последствиям, ветер не может сломать так мрамор. Это сделано чьими-то руками. К тому же другие могилы не тронуты, только могила Кайыма. Кто это сделал - непонятно. Враги, конечно, у Кайыма были, в свое время у него было много завистников", - рассказал акын, композитор и искусствовед Кусмилия Нуркасым.

Могилу абаеведа намерено восстановить городское руководство. Как сообщил аким города Нурымбет Сактаганов, акимат займется восстановлением могилы ученого в ближайшее время.

Напомним, в феврале в Алматы без ведома родственников перезахоронили 23 могилы. Также в феврале жители Шымкента обратились в полицию с заявлением по факту вандализма. По словам горожан, по поручению смотрителя одного из мусульманских кладбищ города фотографии с надгробных камней их родных стирают, убирают постаменты и снимают ограды.

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