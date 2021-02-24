СМИ сообщили о вандализме на кладбище в Алматы

Алматы. 23 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы без ведома родственников перезахоронили 23 могилы, передает Kazakhstan Today.

Могилы, находившиеся на кладбище "Ремизовка" в Бостандыкском районе Алматы, перенесли на кладбище "Кенсай-2", не получив согласие родственников на перезахоронение, сообщает портал Tengrinews.kz

71-летний алматинец Хадим Закарин рассказал, что комбинат ритуальных услуг перезахоронил умерших без согласия близких родственников. Так, он пришел на могилу родителей на кладбище "Ремизовка", но не нашел ни памятника, ни оградки ветерана Великой Отечественной войны Хамита Мамбеталиева и Гульмаржан Закариной. Мужчина попросил сыновей обратиться в полицию.

Когда начали разбираться, оказалось, что кладбище закрывается на основании постановления акима Алматы десятилетней давности. В постановлении говорится о перезахоронении неопознанных останков. Отмечу, что могилки родителей не являются неопознанными, так как за ними ухаживали близкие и родные, на могилках были соответствующие надписи. Это осквернение памяти родителей", - сказал Хадим Закарин.

По его словам, до этого неизвестные люди просили дать согласие на перезахоронение и предлагали денежную компенсацию, но он отказался.

Выяснилось, что был заключен договор на перезахоронение, где комбинат ритуальных услуг выступал исполнителем, а заказчиком по договору выступало какое-то частное ТОО, а не акимат города. Согласования с органами внутренних дел на эксгумацию также не было, а родственников усопших не уведомляли и никаким образом не извещали. Возникло много вопросов. Как такое могло произойти, чтобы таким образом могли издеваться над могилой ветерана Великой Отечественной войны? Полностью ли перезахоронили останки усопших? На "Кенсае-2" под одной оградкой восемь захоронений. Как верить тому, что именно две из восьми могилок являются могилками нашего деда и бабушки?" - задались вопросом в семье Закариных.

В акимате Алматы порталу сообщили, что кладбище "Ремизовка" было стихийно образовано в 1940-1950-х годах и никаких правоустанавливающих документов не имело. 27 октября 2010 года вышло постановление о закрытии кладбища на основании заключения санинспекторов. Выяснилось, что акимат уведомлял о перезахоронении еще в 2010 году.

Специализированному комбинату ритуальных услуг города Алматы" было поручение по выполнению данного постановления. Спецкомбинат подал объявление в средства массовой информации (газета "Вечерний Алматы") о проведении перезахоронения останков усопших на кладбище "Ремизовка". В результате чего откликнулись родственники 16 усопших, с их согласия останки были перезахоронены на других кладбищах. По истечении 10-летнего срока ожидания ТОО "Специализированный комбинат ритуальных услуг города Алматы" в феврале 2020 года были завершены работы по закрытию кладбища и проведены работы по перезахоронению 23 останков усопших", - сообщила служба по связям с общественностью акимата Алматы.

Отмечается, что по закону на землях бывшего кладбища могут быть только земельные насаждения и парковые зоны.

Речь о сносе кладбища "Ремизовка" зашла еще в 2010 году и вызвала большой общественный резонанс.

При этом сообщения о вандализме на кладбищах поступают регулярно.

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