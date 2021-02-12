В Шымкенте на кладбище с надгробий стирают фотографии

Шымкент. 11 февраля. Kazakhstan Today - Жители Шымкента обратились в полицию с заявлением по факту вандализма. По словам горожан, по поручению смотрителя одного из мусульманских кладбищ города фотографии с надгробных камней их родных стирают, убирают постаменты и снимают ограды, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Otyrar.kz , это далеко не единичный случай.

Смотритель кладбища Юлдушбай Расулметов прокомментировал ситуацию со стертыми портретами на памятниках.

Я это не придумал, это прописано департаментом мусульманской религии Казахстана. И я не выхожу за эти рамки. И потом, где есть фотографии умерших людей, и где ходят собаки, туда не приходят ангелы. Сколько прихожане ни читали бы молитвы за души усопших и сколько бы они ни делали поминальных обедов, это не будет доходить до усопших. А мы делаем благое дело. Мы просто почистили кладбище, собрав людей. Еще открыто одно новое кладбища, там вообще не разрешается устанавливать плиты с фотографиями. И этого правила придерживается мусульманское общество", - сказал смотритель.

В начале февраля в Алматинской области задержали кладбищенского вора.

В Мангистауской области мужчина воровал ограждения с могил.

В сентябре в СКО подростки повредили 12 надгробий и оградок на кладбище.

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