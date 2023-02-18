В ВКО предпринимателей осудили за лжебанкротство   

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Усть-Каменогорск. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Имущество с рыночной стоимостью в полмиллиарда тенге в доход государства вернули после пресечения деятельности трех предприятий-лжебанкротов в Восточно-Казахстанской области, сообщили в региональном департаменте экономических расследований.





По данным следствия, бизнесмены брали займы и не платили налоги. По сути, создавали фирмы-однодневки, информирует "Хабар24".





После банкротили их, переписывая все имущество на баланс аффилированных организаций, причем по заниженной стоимости. В итоге оперативникам удалось раскрыть преступную схему и передать дело в суд.









С санкции судьи организаторы аферы осуждены, имущество предприятий конфисковано.





Схема классическая: в течение трех лет до признания организации ТОО банкротом выводят имущество на своих аффилированных лиц с целью уклонения от выполнения обязательств. Установлены аффилированные лица, установленое выведенное имущество возвращено в законный оборот путем ареста", - сообщил руководитель второго следственного управления ДЭР ВКО Еркебулан Мусин.



