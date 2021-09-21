В ВКО сотрудники инспекции транспортного контроля получали взятки от водителей при рукопожатии

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 20 СЕНТЯБРЯ - Антикоррупционной службой по Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность преступной группы в количестве 11 сотрудников Инспекции транспортного контроля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Преступная схема была организована руководителем одного из отделов Инспекции. Указанные должностные лица получали взятки от предпринимателей в сфере грузоперевозок за общее покровительство и беспрепятственное передвижение в регионе. Сумма взяток составляла от 10 000 до 50 000 тенге, которые передавались водителями грузового транспорта сотрудникам Инспекции при рукопожатии. Ежедневный поток получаемых взяток составлял от 150 до 500 тыс. тенге", - проинформировали в ведомстве.

Сообщается, что всего задокументировано более 20 эпизодов передачи денежных средств.

В отношении четырех лиц судом избрана мера пресечения "арест", остальные должностные лица полностью признали вину и активно сотрудничают со следствием. В настоящее время Агентством начата комплексная превентивно профилактическая работа по устранению указанной преступной схемы и недопущению совершения аналогичных коррупционных правонарушении", - отметили в Антикоррупционной службе.





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