В ВКО спортивные чиновники получили тюремные сроки за коррупцию в особо крупном размере

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 10 АВГУСТА - В Восточно-Казахстанской области двое спортивных чиновников и глава ТОО получили тюремные сроки за коррупцию в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Восточно-Казахстанской области осужден экс-руководитель управления комитета по делам спорта и физической культуры Х. за получение взятки в значительном размере, экс-заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры О. за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, экс-руководитель ТОО "Б" за мошенничество", - сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам ВКО.

Как говорится в материалах суда, экс-заместитель председателя комитета О. и экс-руководитель ТОО по предварительному сговору путем подписания фиктивных актов выполненных работ похитили бюджетные средства в общей сумме 354 112 947 тенге, выделенные на строительство объекта: "Строительство учебного корпуса на 300 мест РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва в Риддере, ВКО".

Кроме того, экс-руководитель управления комитета Х. в период с мая по декабрь 2018 года обвинялся в получении взятки от экс-руководителя ТОО Б. в виде денежной суммы 35 013 881 тенге и иного имущества (автомашины) стоимостью 13 000 000 тенге.

Также Б. являясь экс-руководителем ТОО, путем обмана и злоупотребления в период с августа 2018 года по апрель 2019 года похитил бюджетные средства в сумме 172 323 635 тенге, выделенные на строительство нескольких объектов в Аягозском районе", - рассказали в суде.

Отмечается, что "подсудимые О. и Б. вину признали в полном объеме, Х. отрицал получение взятки.

Заключениями экспертиз установлен ущерб на сумму 354 112 940 тенге и 172 323 635 тенге.

Свидетели показали, что работы, согласно проектно-сметной документации, не выполнены, экс-руководитель ЖКХ Аягозского района подтвердил получении руководителем ТОО Б. путем подписания фиктивных актов суммы 172 323 635 тенге. Получение взятки в виде транспортного средства экс-руководителем управления Х. подтверждено показаниями Б., перерегистрацией автомобиля на имя супруги Х.", - уточнили в пресс-службе.

Суд установил, что обвинение не представило доказательств получения взятки в сумме 35 013 881 тенге, так как заявление о даче взятки поступило через два года после события, не установлено место, время и обстоятельства передачи денег, видеофиксация не производилась, денежные средства не установлены.

Решением суда экс-руководитель управления комитета Х. за получение взятки в значительном размере, приговорен к 5 годам лишения свободы; экс-заместителю председателя комитета О. за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, получил 3 года лишения свободы; руководитель ТОО Б. за мошенничество по совокупности преступлений (ранее судим) проведет за решеткой 7 лет.

Кроме того, осужденные лишены пожизненного права занимать должности на государственной службе пожизненно.

В суде также добавили, что осужденные за совершение тяжкого коррупционного преступления не подлежат условно-досрочному освобождению. Приговор не вступил в законную силу.

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