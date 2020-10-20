В ВКО задержанный скончался в отделении полиции

По поручению главы МВД на место происшествия прибыл начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев, сообщает yk-news.kz.
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что в регионе была создана специальная группа во главе с Мадиевым. Начато досудебное расследование управлением собственной безопасности по факту пыток, назначена группа процессуальных прокуроров.
Подтверждаю, что действительно в отделении полиции села Маканчи скончался 33-летний мужчина, он был доставлен в отделение полиции по подозрению в совершении скотокрадства", - сообщил Сагат Мадиев.
Он рассказал, что проведен осмотр места происшествия в присутствии близких родственников. Проведены необходимые экспертизы, в том числе патологоанатомическое исследование, результаты которого пока не готовы.
Я вместе с акимом Урджарского района посетил семью погибшего, выслушал доводы родственников и его друзей, их вопросы рассматриваются. В то же время я еще раз выражаю глубокие чувства соболезнования всем родственникам и друзьям. Виновные лица, безусловно, будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке. Моя принципиальная позиция - это объективное и справедливое расследование", - добавил начальник полиции ВКО.
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